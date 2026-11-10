 Ολυμπιακός-Σαμπαντέλ 15-10: Σαρωτικοί και αήττητοι στο Champions League οι «ερυθρόλευκοι» [βίντεο] - iefimerida.gr
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Ολυμπιακός-Σαμπαντέλ 15-10: Σαρωτικοί και αήττητοι στο Champions League οι «ερυθρόλευκοι» [βίντεο]

Ολυμπιακός-Σαμπαντέλ 15-10: Σαρωτικοί και αήττητοι στο Champions League οι «ερυθρόλευκοι» [βίντεο]
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν / Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο οκτάλεπτο διέλυσε τη Σαμπαντέλ (15-10) και βρίσκεται πλέον στην κορυφή του Α' Ομίλου του Champions League.

Το 3/3 ήρθε για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες υποδέχτηκαν τη Σαμπαντέλ και με νίκη 15-10, πάτησαν μόνοι τους στην κορυφή του ομίλου, για το Group A' του Champions League στο πόλο.

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Ο Ολυμπιακός έχει πλέον 8 βαθμούς (πήρε 2 για τη νίκη στα πέναλτι με τη Γιαντράν) και αποτελεί πλέον το «αφεντικό» του ομίλου, με την πρώτη θέση να παίζει ρόλο στη διασταύρωση των ημιτελικών.

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε για ένα οκτάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με 3-3, αλλά με τον Τζωρτζάτο να κατεβάζει ρολά, το δεύτερο οκτάλεπτο «καθάρισε» το ματς. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 8-3 και δεν κοίταξε πίσω, έχοντας πλουλαρισμό στην επίθεση και έξι παίκτες που πέτυχαν από δύο γκολ.

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Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-0, 4-2, 3-5.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Λόρεν Φάτοβιτς, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 2, Λόντσαρ, Σολανάκης 1, Δήμου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 2.

Σαμπαντέλ (Άλμπερτ Εσπανιόλ): Λόριο, Βαλέρα 1, Κάριο 1, Κόρες, Ντε Τόρο 1, Νάσε Στρομάγιερ, Μπόνετ Σαέζ, Καμπάνας, Αβέρκα 2, Πέρεθ, Σαμπόια 2, Λάρσεν 3, Ρομέβα, Μπίνε Στρομάγιερ.

Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο (3η αγωνιστική)

1.Ολυμπιακός 8
2.Σαμπαντέλ 6
3.Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι 4
4.Ανόβερο 0

Η 4η αγωνιστική (13 Νοεμβρίου)

  • Ολυμπιακός-Ανόβερο
  • Σαμπαντέλ-Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι
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