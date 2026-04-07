Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Με στόχο τη νίκη στο ΣΕΦ για να «κλειδώσει» το πλεονέκτημα έδρας - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης και θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα play offs της Euroleague.

Oι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν στο κατάμεστο ΣΕΦ τη Ρεάλ Μαδρίτης, με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:15.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για τη Ρεάλ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ανέφερε δεν είναι σίγουρο αν θα βρίσκεται στην 12άδα ο Φαλ, ενώ σίγουρα θα είναι σε αυτή ο Ντόρσεϊ.

O Τζόσεφ προπονήθηκε κανονικά και έτσι ο μοναδικός που θα απουσιάζει από την 36η αγωνιστική της Euroleague είναι ο Τζόουνς.

Την κρίσιμη αναμέτρηση θα διευθύνουν οι διαιτητές Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Τομάς Μπισουέλ (Γαλλία).

Ο Ολυμπιακός, μετά την επικράτησή του με 74-82 απέναντι στη Βιλερμπάν, βρίσκεται στο 23-12 και στην πρώτη θέση, ενώ η Ρεάλ στο 22-13 και στην τρίτη θέση.