Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Ετοιμάζεται κορεό που θα καλύψει ολόκληρο το «Γ. Καραϊσκάκης» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης: Ετοιμάζεται κορεό που θα καλύψει ολόκληρο το «Γ. Καραϊσκάκης» [βίντεο]

Το εντυπωσιακό κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Γουέστ Χαμ για το Europa League
Το εντυπωσιακό κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Γουέστ Χαμ για το Europa League / Φωτογραφία: Intime-ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και από το πρωί οι φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων» προετοιμάζουν το «Γ. Καραϊσκάκης» για το εντυπωσιακό κορεό που θα παρουσιαστεί λίγο πριν τη σέντρα.

Όπως συνέβη και στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι και κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι οπαδοί του Ολυμπιακού ετοιμάζουν ένα κορεό που θα απλωθεί σε ολόκληρες τις εξέδρες του γηπέδου.

Το «Γ. Καραϊσκάκης» μπαίνει σε ρυθμούς της πιο μεγάλης αναμέτρησης της φετινής League Phase του Champions League και οι φίλαθλοι των Πειραιωτών σχεδιάζουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για τη στιγμή της παρουσίασης των δύο ομάδων πριν από την έναρξη του αγώνα (22:00 / Cosmote Sport 2, Mega).

Το βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός:

