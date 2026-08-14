Oλυμπιακός: Το πρώτο μήνυμα του Εμπάι Εντιάι προς τους φίλους της ομάδας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Εμπάι Εντιάι έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού μετά και την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον σύλλογο.

Ο Εμπάι Εντιάι είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του στις θέσεις των φόργουορντ ο Άλεκ Πίτερς, με τον Σενεγαλέζο να προσδίδει περισσότερη αθλητικότητα και άμυνα στο υπάρχον ρόστερ της ομάδας.

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Ο 27χρονος μπασκετμπολίστας προχώρησε και στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού, τονίζοντας πόσο ενθουσιασμένος είναι για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, ευχαριστώντας μάλιστα και τον κόσμο για τα πολύ ωραία μηνύματα που του έχουν στείλει.



Ολυμπιακός: Το πρώτο μήνυμα του Εντιάι

«Γεια σε όλους. Είμαι ο Εμπάι Εντιάι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος που θα γίνω μέλος στην οικογένεια. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ελπίζω όλοι να απολαμβάνετε το καλοκαίρι και τα λέμε σύντομα».

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Θυμίζουμε πως ο παίκτης είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν πριν από λίγο καιρό, όμως λόγω των οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία και αυτός μαζί με πολλούς άλλους βρέθηκαν στο... σφυρί, με τον Ολυμπιακό να το εκμεταλλεύεται και να τον κάνει δικό του.