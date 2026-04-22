Ολυμπιακός-Νόβι Μπέογκραντ 16-15: Κατάθεση ψυχής και «άλμα» για το Final 4! [βίντεο] - iefimerida.gr

Την δεύτερη νίκη του πέτυχε ο Ολυμπιακός στο Champions League πόλο με 16-15 της Νόβι Μπέογκραντ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση με έξι βαθμούς.

Οι "ερυθρόλευκοι" κατέθεσαν ψυχή στο κατάμεστο Παπαστράτειο, επικρατώντας σε ένα πραγματικό ντέρμπι που κράτησε την αγωνία στα ύψη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα τεράστιο και αποφασιστικό βήμα στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Πειραιά για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο πολυπόθητο Final 4 της Μάλτας.

Το εκρηκτικό ξεκίνημα και η κυριαρχία του πρώτου ημιχρόνου

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική ομάδα, η οποία μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένη στο νερό και επέβαλε αμέσως τον ρυθμό της απέναντι στους Σέρβους. Οι παίκτες του Ολυμπιακού βρήκαν λύσεις σε κάθε επιθετικό πρόβλημα, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τις ευκαιρίες τους. Το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε με το εμφατικό 6-3 υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίοι εντυπωσίασαν το κοινό φτάνοντας στο απόλυτο 5/5 στις επιθέσεις με παίκτη παραπάνω.

Η επιθετική πολυφωνία, η ομαδικότητα και η σωστή κυκλοφορία της μπάλας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και στη δεύτερη περίοδο. Παρά την αναμενόμενη προσπάθεια της ποιοτικής Νόβι Μπέογκραντ να αντιδράσει και να ροκανίσει τη διαφορά, οι Πειραιώτες βρήκαν τα κρίσιμα γκολ και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας ένα σταθερό προβάδισμα με το σκορ στο 9-7.

Η αντεπίθεση των Σέρβων και το κρεσέντο του Άνγκιαλ

Η εικόνα του αγώνα έγινε ακόμα πιο συναρπαστική κατά τη διάρκεια του τρίτου οκταλέπτου. Η σερβική ομάδα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πίεσε ασφυκτικά στην άμυνα και πλησίασε επικίνδυνα, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε απόλυτο "θρίλερ". Σε εκείνο ακριβώς το κρίσιμο σημείο, όπου η μπάλα "έκαιγε" και η πίεση κορυφωνόταν, ανέλαβε δράση ο Μάρτον Άνγκιαλ. Ο Ούγγρος αμυντικός πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό προσωπικό επιθετικό κρεσέντο, πετυχαίνοντας τρία καθοριστικά τέρματα που κράτησαν όρθιο τον Ολυμπιακό, επιτρέποντάς του να αντέξει την πίεση και να κλείσει την τρίτη περίοδο με ένα βραχύ αλλά πολύτιμο προβάδισμα της τάξης του 13-12.

Το δραματικό φινάλε και η λύτρωση

Η τελευταία και καθοριστική περίοδος εξελίχθηκε σε μια πραγματική "ναυμαχία", με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα για τη νίκη. Σε αυτό το διάστημα, ο Γκέργκο Ζάλανκι αναδείχθηκε σε παίκτη "ειδικών αποστολών" για την ομάδα του, βρίσκοντας δίχτυα σε πολύ οριακά σημεία. Με δικό του καθοριστικό τέρμα το σκορ έγινε 16-14, μόλις δύο λεπτά και τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Ωστόσο, οι Σέρβοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, καθώς ο Μαρτίνοβιτς μείωσε άμεσα σε 16-15, μεταφέροντας ξανά το άγχος στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού.

Το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης δοκίμασε τις αντοχές όλων. Αρχικά, η ελληνική ομάδα έχασε μια τεράστια ευκαιρία να "κλειδώσει" το ματς σε επίθεση με παίκτη παραπάνω, έπειτα από ένα κλέψιμο των αντιπάλων πάνω στον Παπαναστασίου. Η απόλυτη λύτρωση, όμως, ήρθε στην αμέσως επόμενη φάση και ενώ το χρονόμετρο έδειχνε μόλις 20 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η άμυνα του Ολυμπιακού δοκιμάστηκε ξανά με παίκτη λιγότερο, όμως το δυνατό σουτ της Νόβι Μπέογκραντ σταμάτησε στο δοκάρι, "σφραγίζοντας" μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μια νίκη… "χρυσάφι" για τους Πειραιώτες.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 3-4, 4-5, 3-3.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 3, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Νόβι Μπέογκραντ (Αλεκσάνταρ Σάπιτς): Γκλούσατς, Πγιέβαντσιτς, Ουρόσεβιτς 1, Γκλάντοβιτς 1, Τσουκ, Ουκρόπινα 1, Τρτόβιτς, Ντιμιτρίγιεβιτς, Πέρκοβιτς 2, Μαρτίνοβιτς 4, Λούκιτς 4, Πγιέσιβατς 2, Γκαβρίλοβιτς, Μιλόγιεβιτς.