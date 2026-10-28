Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι Τουφάκης και Αβραμούλης που πήραν φανέλα βασικού κόντρα στη Μαρκό - iefimerida.gr

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Πασχάλη Τουφάκη και τον Νικόλα Αβραμούλη να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα απέναντι στη Μαρκό.

Με αρκετές αλλαγές παρατάσσεται ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μαρκό (28/10, 15:00) , στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να αξιοποιεί την ευκαιρία για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς ποδοσφαιριστές μιας και υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχουν δυο Έλληνες κάτω των 22 ετών στο αρχικό σχήμα.

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Ανάμεσα στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού βρίσκονται ο 20χρονος μέσος Πασχάλης Τουφάκης και ο 18χρονος στόπερ, Νικόλας Αβραμούλης, δύο ταλαντούχοι παίκτες που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία στις αναπτυξιακές ομάδες και πλέον διεκδικούν τις ευκαιρίες τους στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών.

Ποιος είναι ο Πασχάλης Τουφάκης του Ολυμπιακού

Ο Πασχάλης Τουφάκης, γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου 2006, είναι 20 ετών και αποτελεί έναν από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης ταλέντων του Ολυμπιακού. Εντάχθηκε στις ακαδημίες των «ερυθρόλευκων» το 2021, προερχόμενος από την ακαδημία Νίκης Απαλού στην Αλεξανδρούπολη.

Αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει τόσο τη θέση «10» όσο και εκείνη του κεντρικού χαφ, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στα άκρα της επίθεσης. Ο Τουφάκης υπήρξε μέλος της Κ19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League το 2024, συμμετέχοντας στην επιτυχημένη πορεία των Πειραιωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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Στη συνέχεια υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο και από το καλοκαίρι του 2025 αγωνίζεται με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου. Οι εμφανίσεις του στη Superbet League 2 τού έχουν δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες σε επίπεδο ανδρικού ποδοσφαίρου.

Έχει καταγράψει συνολικά 22 συμμετοχές με τη δεύτερη ομάδα, με απολογισμό δύο γκολ και δύο ασίστ, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά ήδη οκτώ εμφανίσεις, ένα γκολ και μία ασίστ.

Ποιος είναι ο Νικόλας Αβραμούλης του Ολυμπιακού

Ο Νικόλας Αβραμούλης, γεννημένος στις 6 Αυγούστου 2008, είναι 18 ετών και αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Πρόκειται για έναν νεαρό στόπερ που έχει περάσει από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, πριν φτάσει να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Λάρισα, σε ηλικία μόλις επτά ετών, περνώντας αρχικά από τα ερασιτεχνικά τμήματα της ΑΕΛ Novibet και στη συνέχεια από την ακαδημία Olympic. Αργότερα επέστρεψε στις υποδομές της θεσσαλικής ομάδας, αγωνιζόμενος στα τμήματα Κ15 και Κ17, ενώ τον Ιούνιο του 2024 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του.

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Στη συνέχεια εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε αρχικά στις ομάδες Κ17 και Κ19, προτού προωθηθεί στη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει επτά συμμετοχές με τον Ολυμπιακό Β’, με συνολικά 429 λεπτά συμμετοχής στη Superbet League 2.

Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα να αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των στόπερ, προσφέροντας ευελιξία στην αμυντική γραμμή. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στην ποδοσφαιρική του καταγωγή, καθώς ο νεαρός αμυντικός είναι γιος του Δημήτρη Αβραμούλη, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ.