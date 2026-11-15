 Ποια ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού AKTOR στην Basket League [βίντεο]
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Ποια ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού AKTOR στην Basket League [βίντεο]

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Ο Τάισον Γουόρντ με τον Κόρι Τζόσεφ στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη
Ο Τάισον Γουόρντ με τον Κόρι Τζόσεφ στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη / INTIME SPORTS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 100-78 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη για την έβδομη αγωνιστική της Basket League, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα από ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού AKTOR στην Ελλάδα, μετά από πολύ καιρό.

Ο φοβερός Άρης απέδειξε ξανά πως στο σπίτι του είναι το... αφεντικό, καθώς υπέταξε με 100-78 τον Ολυμπιακό, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο» για την έβδομη αγωνιστική της Basket League. Ποια ήταν, όμως, η τελευταία φορά που οι Πειραιώτες ηττήθηκαν από ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού AKTOR στην Ελλάδα;

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Για να την βρούμε, χρειάζεται να... ταξιδέψουμε περίπου 7 χρόνια πριν και, συγκεκριμένα, στις 10 Απριλίου του 2019. Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν γνωρίσει την εκτός έδρας ήττα με 81-76 από το Περιστέρι για την Basket League.

«Στοπ» του Άρη στο αήττητο σερί του Ολυμπιακού στην Basket League

Με την ήττα αυτή, ο Άρης έβαλε... φρένο στο αήττητο σερί του Ολυμπιακού στην κανονική περιόδο της Basket League, το οποίο «κράτησε» μέχρι τα 37 παιχνίδια. Πριν από την σημερινή ήττα, η τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν παιχνίδι κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, ήταν από τον Παναθηναϊκό AKTOR με 85-80, στις 22 Ιανουαρίου του 2024.

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