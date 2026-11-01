Ολυμπιακός-Περιστέρι 91-62: Ορεξάτος, άνετος και ωραίος, παρά την κούραση [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός ήταν ορεξάτος και έκανε περίπατο (91-62) απέναντι στο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της Basket League.

Δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός απέναντι στο Περιστέρι. Παρά τις απουσίες και τα προβλήματα, αλλά και το σοκ με τον Γιαν Μοντέρο που θα μείνει εκτός για έξι μήνες, οι Πειραιώτες συνεχίζουν να κερδίζουν, παίζοντας και πολύ όμορφο μπάσκετ απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου για το 5/5 στο πρωτάθλημα.

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Το Περιστέρι δεν είχε τον καλύτερό του σκόρερ, τον Τάι Νίκολς και έτσι δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό, που, παρά την κούραση της διπλής αγωνιστικής, είχε πολύ καλή εικόνα και όντας συγκεντρωμένος δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει τη νίκη με χαρακτηριστική άνεση.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πρώτο σκόρερ τον Σάσα Βεζένκοφ με 21 πόντους, τον Όμηρο Νετζήπογλου με 16 και τον Κόρι Τζόσεφ με 12 από το πρώτο μέρος.

Την ώρα που το Περιστέρι υπέπεσε σε 19 λάθη και είχε πρώτο σκόρερ τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη με 12 πόντους.

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Με όρεξη από νωρίς ο Ολυμπιακός

Από πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός έδειξε τις ορέξεις του στο παρκέ. Άλλωστε το Περιστέρι χωρίς τον Νίκολς δεν μπορούσε να διεκδικήσει πολλά. Τα λάθη του Περιστερίου έδωσαν και έξτρα κατοχές και πόντους στον Ολυμπιακό, που έφτιαξε από το πρώτο δεκάλεπτο μία διαφορά επτά πόντων (25-18, 10').

ΜακΙντάιρ και Βεζένκοφ είχαν, όπως πάντα, κέφια, στην εξίσωση μπήκε και ο Τζόσεφ που έφερε φρεσκάδα στη δεύτερη πεντάδα και το ματς ξέφυγε. Ο Καναδός γκαρντ υπέγραψε το 48-27 (20') λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου και το δεύτερο μέρος ήταν μια τυπική διαδικασία.

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Τυπική διαδικασία και άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό απέναντι στο Περιστέρι

Ο Βεζένκοφ συνέχισε να έχει το πόδι κολλημένο στο γκάζι, σκοράροντας από απόσταση για το 54-30 και ο Μπαρτζώκας άνοιξε διάπλατα το rotation. Ο Καραγιαννίδης πέρασε στο παρκέ και έδωσε πράγματα στη δημιουργία, με τον Νετζήπογλου να πραγματοποιεί και αυτός μία πολύ καλή εμφάνιση, στέλνοντας τη διαφορά στους 37 (71-34, 27').

Προφανώς και στο τελευταίο δεκάλεπτο περιμέναμε να δούμε απλώς πού θα καθίσει η διαφορά, με τον Μπαρτζώκα να βάζει στο παρκέ παίκτες που αγωνίζονται μόνο στην Ελλάδα, όπως ο Πάππας.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 48-30, 76-42, 91-62.