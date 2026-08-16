Ολυμπιακός: Πάτησε Αθήνα ο Εντιάι και είναι έτοιμος για τη νέα του... «ερυθρόλευκη» περιπέτεια - iefimerida.gr

Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Εμπάι Εντιάι, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού να φτάνει στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (16/8) ο Εμπάι Εντιάι, προκειμένου να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό και να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τα «ερυθρόλευκα».

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Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 με πτήση από τη Λυών και αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική προσθήκη των Πειραιωτών για τη νέα αγωνιστική περίοδο, μετά τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Έτοιμος για... «ερυθρόλευκες» περιπέτειες ο Εντιάι

Ο Εντιάι αποκτήθηκε για να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών του Ολυμπιακού και αναμένεται να αποτελέσει τη βασική εναλλακτική επιλογή πίσω από τον Σάσα Βεζένκοβ στη θέση «4».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεχώρισε την περίπτωση του νέου αποκτήματος της ομάδας του Πειραιά, με σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι του την αθλητικότητα, την ενέργεια και την ικανότητά του στο ριμπάουντ.

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Ο Εντιάι είχε ήδη εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό και πλέον βρίσκεται στην Ελλάδα για να αρχίσει και επίσημα η «ερυθρόλευκη» διαδρομή του.

Το επόμενο βήμα για τον Σενεγαλέζο είναι να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν δώσει το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Αυγούστου.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ τον σύλλογο για την ευκαιρία. Είμαι εδώ για να δώσω ενέργεια και να πάμε για το back-to-back. Το όνομά μου είναι Εμπάι Εντιάι. Το παρατσούκλι μου είναι M-Busy. Είμαι αμυντικογενής παίκτης. Μπαίνω σε μία ομάδα με παίκτες που έχουν καθιερωθεί. Μίλησα με τον Μπάντιο, είναι ο άνθρωπός μου.

Θα έχουμε τα ντέρμπι, δεν θα είμαστε φίλοι τότε, θα πάμε στη μάχη. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα. Μίλησα και με τον Φουρνιέ, μου μιλάει πολύ, μου εξηγεί τι πρέπει να κάνω. Είναι φίλος μου. Στον κόσμο θέλω να πω ότι θέλω να δω την τρέλα που είδα στα videos. Πάμε για το back-to-back» είπε ο πρώην πλέον παίκτης της Βιλερμπάν.