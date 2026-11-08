Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1: «Κόκκινη» αυτοχειρία και ισόπαλο το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν ισόπαλοι (1-1) στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, με τον «Δικέφαλο» να εκμεταλλεύεται τραγικό λάθος στη φάση της ισοφάρισης.

Σε ένα ντέρμπι που στο πρώτο μέρος δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ τελικά μοιράστηκαν τον έναν βαθμό, σκοράροντας από μία φορά.

Την αρχή έκανε ο Γκονζάλες για τους Πειραιώτες, αλλά οι φιλοξενούμενοι είπαν «ευχαριστώ» στο δώρο της άμυνας των «ερυθρολεύκων» και ισοφάρισαν με τον Ζίβκοβιτς στο 70'.

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Με το τελικό 1-1 να φέρνει τον Ολυμπιακό τέσσερις βαθμούς (23 έναντι 27) πίσω από τον πρωτοπόρο της Super League, Παναθηναϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι ισόβαθμος στην 4η θέση με τον Άρη, έχοντας 19.

Την υπεροχή ο Ολυμπιακός, την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο

Ο γρίφος που είχε ο σχηματισμός του ΠΑΟΚ λύθηκε στο χορτάρι, με τον Ζαφείρη τελικά να αγωνίζεται αριστερά και τον Λίσι να παρατάσσει την ομάδα του με 4-4-2. Ο Ολυμπιακός, όμως, μπήκε περισσότερο δραστήριος στο παιχνίδι κερδίζοντας διαρκώς κόρνερ και στημένες γύρω από την περιοχή του Μοναστηρλή.

Ο Λίσι αναγκάστηκε να πάει σε αναγκαστική αλλαγή του Γιάκιτς, αλλά ο ΠΑΟΚ απορρόφησε την ορμή του Ολυμπιακού μετά το 15λεπτό. Η καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων ήρθε στο 22', όταν μετά από πλάγιο, η μπάλα έφτασε στον Μάριους στην περιοχή αλλά η κεφαλιά του πήγε πάνω στον Μοναστηρλή.

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Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την κατοχή, αλλά η μεγαλύτερη στιγμή ανήκε στον ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς με φοβερή κάθετη στο 30' έβγαλε τον Ζαφείρη απέναντι από τον Ορτέγκα, αλλά ο Γερμανός έκλεισε εξαιρετικά το οπτικό του περίοδο και το πλασέ έφυγε άουτ.

Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να μετουσιώσουν την ανωτερότητά τους σε ευκαιρίες, κάτι που τελικά συνέβη. Ο Φρόιλερ βρήκε τον Μάριους στο 53' και εκείνος βάζοντας πλάτη τον Χατζηδιάκο για να εκτελέσει με δύναμη από τα δεξιά της περιοχής, αλλά να βρει έτοιμο τον Μοναστηρλή.

Απάντησε ο ΠΑΟΚ στο γκολ του Ολυμπιακού

Ωστόσο, το γκολ για τον Ολυμπιακό ήρθε από τον παίκτη που αντικατέστησε τον φορ του. Ο Αρμάντο Γκονζάλες μπήκε στο ματς στο 56' και δύο λεπτά αργότερα, από το γύρισμα του Ζότα στην περιοχή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

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Η ομάδα του Αλγκουαθίλ προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό και το ματς, αλλά μέσα σε ένα λεπτό άλλαξαν όλα. Το κόρνερ στο 69' βρήκε τον Χατζηδιάκο μόνο του στο δεύτερο δοκάρι να αστοχεί, αλλά το λάθος ήρθε στην εκτέλεση του άουτ. Ο Ορτέγκα πάσαρε για τον Τικνιζιάν που δεν κοίταζε τη φάση, ο Ζίβκοβιτς πήρε την μπάλα και εκτέλεσε με το αριστερό από το ύψος της περιοχής για να φέρει ξανά το ματς στα ίσα.

Προφανώς ο τρόπος ισοφάρισης «σόκαρε» τους γηπεδούχους, με τον Αλγκουαθίλ να αλλάζει τα δεδομένα στο χορτάρι βάζοντας Φορτούνη και Ζέλσον Μαρτίνς. Για αρκετή ώρα, όμως, δε βρήκε τρόπο να φτιάξει κάτι στην επίθεσή του, μέχρι το 85'.

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Ένα κλέψιμο του Πουέρτα βρήκε τον ΠΑΟΚ ανοργάνωτο και η κάθετη για τον Γκονζάλες ήταν πολύ καλή, αλλά τον Μεξικανό σταμάτησε ο Μοναστηρλής, ενώ το ριμπάουντ που πήρε ο Ζότα Σίλβα έστειλε την μπάλα ψηλά.

Η κίνηση του Λίσι να βάλει ένα έξτρα χαφ βοήθησε την ομάδα του, με τον Ολυμπιακό να βλέπει μία κεφαλιά του Σάλιακα να φεύγει άουτ στο 90', όπως και αυτήν του Φρόιλερ στο 90+2'.

Ενδεκάδες:

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Έσε (56' Πουέρτα), Τσικίνιο (77' Ζέλσον Μάρτινς), Ζότα (87' Σα), Ρόκα (77' Φορτούνης), Μάριους (56' Γκονζάλες).

ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης (76' Μπάμπα), Σάνταμαρια (90+3' Ούγκρεσιτς), Γιάκιτς (22' Τέιλορ), Ζίβκοβιτς, Ζαφείρης (90+3' Λουσέ), Μπάνζα (76' Καμαρά), Εντιαγέ.