 Τα κριτήρια ισοβαθμίας που μπορεί να… κάψουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR
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Τα κριτήρια ισοβαθμίας που μπορεί να… κάψουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR

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Ο Χέις Ντέιβις με τον Σάσα Βεζένκοφ σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό
Ο Χέις Ντέιβις με τον Σάσα Βεζένκοφ σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό / INTIME SPORTS / ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η άνοδος Άρη και ΠΑΟΚ μεγαλώνουν την πιθανότητα να χάσουν την πρωτιά στην κανονική διάρκεια ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Εδώ και πολλά χρόνια οι τίτλοι στο ελληνικό μπάσκετ παίζονταν μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR, όμως φέτος η δυαρχία αυτή φαίνεται πως αλλάζει, καθώς Άρης και ΠΑΟΚ μπαίνουν… σφήνα στο μονοπώλιο των αιωνίων. Κάτι που επιβεβαίωσαν οι «κίτρινοι» την Κυριακή το απόγευμα, καθώς μετά τους «πράσινους» κέρδισαν και τους «ερυθρόλευκους», με επιβλητικό τρόπο.

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