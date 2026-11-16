Τα κριτήρια ισοβαθμίας που μπορεί να… κάψουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR

Η άνοδος Άρη και ΠΑΟΚ μεγαλώνουν την πιθανότητα να χάσουν την πρωτιά στην κανονική διάρκεια ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Εδώ και πολλά χρόνια οι τίτλοι στο ελληνικό μπάσκετ παίζονταν μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR, όμως φέτος η δυαρχία αυτή φαίνεται πως αλλάζει, καθώς Άρης και ΠΑΟΚ μπαίνουν… σφήνα στο μονοπώλιο των αιωνίων. Κάτι που επιβεβαίωσαν οι «κίτρινοι» την Κυριακή το απόγευμα, καθώς μετά τους «πράσινους» κέρδισαν και τους «ερυθρόλευκους», με επιβλητικό τρόπο.

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