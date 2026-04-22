Το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR στα playoffs της Euroleague - iefimerida.gr

Η Euroleague έκανε γνωστό το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR για τα Game 3 και Game 4 των playoffs της διοργάνωσης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs της Euroleague για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR
Game 1
Oλυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα (28/04, 21:00)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/04, 21:45)
Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα (30/04, 21:00)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/04, 21:45)
Game 3
- Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 05/05 (δεν έχει οριστεί η ώρα)
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια 06/05, 21:15
Game 4
- Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 07/05 (δεν έχει οριστεί η ώρα)
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια 08/05, 21:15
