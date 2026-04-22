Το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR στα playoffs της Euroleague - iefimerida.gr

Η Euroleague έκανε γνωστό το πρόγραμμα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR για τα Game 3 και Game 4 των playoffs της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs της Euroleague για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR

Game 1

Oλυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα (28/04, 21:00)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/04, 21:45)

Game 2

Πέμπτη 30 Απριλίου

Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα (30/04, 21:00)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/04, 21:45)

Game 3

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 05/05 (δεν έχει οριστεί η ώρα)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 06/05, 21:15

Game 4