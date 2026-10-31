Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 89-63: Απόλυτος κυρίαρχος στο ντέρμπι με τρομερή Φάνκαμ [βίντεο] - iefimerida.gr

Με την Ντούλσι Φάνκαμ να μην έχει αντίπαλο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-63 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Α1 Γυναικών.

Το ντέρμπι… βάφτηκε «ερυθρόλευκο». Ο Ολυμπιακός με τρομερή εμφάνιση στο κλειστό των Καμινίων διέλυσε τον Παναθηναϊκό και με 89-63 πήρε το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής, αντιδρώντας μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα.

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Με την Ντούλσι Φάνκαμ, επί της ουσίας, να αποφασίζει την τύχη του ντέρμπι. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια για τον Ολυμπιακό σκόραρε 24 πόντους, έχοντας παράλληλα 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Δίπλα της, φυσικά, η Ελεάννα Χριστινάκη με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες, ενώ η Ιζαμπέλ Εβόντο σκόραρε άλλους 15. Από πλευράς των ηττημένων, η Κατίτζιε Κέιβ σκόραρε 15, μαζί με 8 ριμπάουντ.

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Με αυτήν του τη νίκη, ο Ολυμπιακός έπιασε στο 4-1 τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία.

Ένταση και αποβολή της Σελέν Ερντέμ στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Το ντέρμπι είχε και αρκετή ένταση, με την Σελέν Ερντέμ να αποβάλλεται, αφού δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου.

Η Τουρκάλα κόουτς του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα, δέχτηκε μία τεχνική ποινή και δε σταμάτησε, με τους διαιτητές να της δίνουν και δεύτερη και να αποβάλλεται.

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 38-35, 60-46, 89-63.