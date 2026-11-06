Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 15-12: Απόλυτος κυρίαρχος και σε αυτό το ντέρμπι -Έφτασε στο 64-0 το σερί [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 15-12 στην 7η αγωνιστική της Waterpolo League και ανέβασε το μεταξύ τους σερί στο 64-0.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν αρκετές φιλοδοξίες για τη φετινή σεζόν, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ξανά πως αποτελούν τα αφεντικά στο ζευγάρι.

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Οι πρωταθλητές Ελλάδας συνεχίζουν αήττητοι στο πρωτάθλημα, μετά το 15-12 επί του Παναθηναϊκού και διεύρυναν το σερί των μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός μετράει ρεκόρ 64-0 απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό του.

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Επέστρεψε από το -4 ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, παίρνοντας προβάδισμα με 1-5 στο πρώτο οκτάλεπτο, όμως από εκεί και έπειτα το παιχνίδι ήταν μονόλογος για τους Πειραιώτες.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν με 4 γκολ ο Φάτοβιτς.

Τα οκτάλεπτα: 4-5, 5-2, 3-3, 3-2.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Λόρεν Φάτοβιτς 4, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Σολανάκης 2, Αλαφραγκής 1, Σπάχιτς, Αλαμάνος, Δήμου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μαθιόπουλος.

Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Καλογερόπουλος 3, Παπασηφάκης 1, Δ. Νικολαΐδης, Ντόλτσε 1, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 1.