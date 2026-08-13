Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Αγοράζουν τον Τικνιζιάν οι Πειραιώτες», σύμφωνα με τους Σέρβους - iefimerida.gr

Τον αντί-Ορτέγκα φαίνεται να βρήκε ο Ολυμπιακός, καθώς οι Σέρβοι αναφέρουν ότι ο Ναγιάρ Τικνιζιάν βρίσκεται μία... ανάσα από το να «πιάσει» λιμάνι.

Μπροστά σε... κύμα εξελίξεων βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μετά τον αποκλεισμό από την Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League. Οι μεταγραφές είναι δεδομένες, ενώ μένει να φανεί τι θα γίνει με το μέλλον του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα έχει συνάντηση την Παρασκευή (14/8) με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

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Μία από τις θέσεις στις οποίες -δεδομένα- «ψάχνονται» για παίκτη οι Πειραιώτες, είναι αυτή του αριστερού μπακ. Ο Ορτέγκα έφυγε για την Ρίβερ Πλέιτ, με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν τον παίκτη που θα κάνει δίδυμο με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Και τον έχουν βρει, σύμφωνα με Μέσα από την Σερβία. Το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «sportal.blic.rs», αναφέρει ότι ο «εκλεκτός» είναι ο Ναγιάρ Τικνιζιάν, ο 27χρονος αριστερός οπισθοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα.

«Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τικνιζιάν ο Ολυμπιακός»

Σύμφωνα με τους Σέρβους, ο αποκλεισμός του Ερυθρού Αστέρα στα προκριματικά του Champions League από την Χάποελ Μπερ Σεβά φέρνει... αλλαγές, καθώς ο σύλλογος επιθυμεί να αποκομίσει έσοδα. Και αυτό θα γίνει με πωλήσεις.

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Όπως αναφέρουν, ο Ολυμπιακός έχει εντείνει τις επαφές του με την ομάδα του Βελιγραδίου τις τελευταίες ώρες, προσφέροντας μέχρι και πέντε εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Τικνιζιάν. Ο Ερυθρός Αστέρας ζητά έξι για να τον δώσει, ωστόσο εκτιμάται πως αυτή η απόσταση θα καλυφθεί άμεσα και ο παίκτης θα έρθει στην Ελλάδα.