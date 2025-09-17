Ολυμπιακός - Πάφος: Live η πρεμιέρα των «ερυθρολεύκων» στη League Phase του Champions League - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League και αντιμετωπίζει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Πάφο, στην πρεμιέρα του για τη League Phase.

Μετά από τέσσερα χρόνια, οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται και πάλι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αυτή τη φορά υπό το νέο φορμάτ και με αυτόματη πρόκριση στη League Phase.

Στόχος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι η νίκη κόντρα στην Πάφο, η οποία θα εξασφαλίσει στον Ολυμπιακό πολύτιμους βαθμούς ώστε να συνεχίσει στο Champions League.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα: