Champions League: «Κόλλησε» στο 0-0 ο Ολυμπιακός απέναντι στην Πάφο των 10 παικτών - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός, που είχε το πλεονέκτημα του παραπάνω παίκτη, πίεσε ασφυκτικά, αλλά δεν βρήκε το γκολ απέναντι στην Πάφο και έμεινε στο 0-0, στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League.

Oι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι επέστρεψαν και πάλι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά την σεζόν 2020-21, υποδέχτηκαν την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στο 1ο λεπτό, ο Πασχαλάκης βγήκε έξω από την περιοχή στην προσπάθειά του να διώξει, η μπάλα χτύπησε στον Ντράγκομιρ και πέρασε λίγο έξω από την εστία των «ερυθρολεύκων».

Στη συνέχεια, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πίεζε την πολύ καλά διαβασμένη άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι στο 25' έμειναν με 10 παίκτες, εξαιτίας της δεύτερης κίτρινης στον Μπρούνο για χτύπημα στον Πιρόλα.

Στο 28' ο Ροντινέι εκτέλεσε το κόρνερ, βρήκε τον Στρεφέτσα, εκείνος σούταρε με το δεξί και ο Λούκασεν έδιωξε με κεφαλιά. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τσικίνιο από αριστερά έκανε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ποντένσε, αλλά την προσπάθεια του Πορτογάλου έκοψε ο Λουίς.

Η Πάφος από την πλευρά της απέιλησε στο 37' με την κεφαλιά του Γολδάρ, η ο οποία πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη μετά την εκτέλεση φάουλ του Πέπε.

Με τον Ολυμπιακό να έχει μεν την κατοχή και το αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά όχι τελικές φάσεις, οδηγήθηκε στα αποδυτήρια με 0-0.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μία καλή στιγμή για τους «ερυθρόλευκους», όταν ο Ροντινέι έβγαλε τη σέντρα στο 48', ο Ελ Κααμπί έκανε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 60', ο Τσικίνιο γύρισε τη μπάλα από τα δεξία στην περιοχή, ο Ποντένσε έπιασε το σουτ αλλά δεν βρήκε δίχτυα, ενώ ο Παναγιώτης Ρέτσος στο 69΄με ένα δυνατό σουτ απείλησε τον Μιχαήλ, ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ.

Η πίεση από πλευράς Ολυμπιακού ήταν ασφυκτική. Στο 84' ο Μουζακίτης έκανε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Λούκασεν και έφυγε σε κόρνερ, ενώ, στη συνέχεια, οι τελευταίες προσπάθειες από τον Ελ Κααμπί και η τεράστια ευκαιρία του Ταρέμι δεν έφεραν το πολυπόθητο γκολ και τους δύο πολύτιμους βαθμούς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Ροντινέι (61′ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (76′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46′ Μουζακίτης), Έσε (76′ Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46′ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Νταβίντ Λουίζ (34′ Πηλέας), Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνιτς, Ντράγκομιρ (86′ Άντερσον), Πέπε, Μπρούνο, Κορέια (77′ Σέμα), Ντιματά (34′ Όρσιτς), Τζάτζα (77′ Λάνγκα)