Ολυμπιακός: Πέταξαν για Ολλανδία οι «ερυθρόλευκοι» -Κανονικά στην αποστολή ο Έσε - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για την Ολλανδία και το παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν (11/8 20:30), έχοντας κανονικά στην αποστολή και τον Σαντιάγκο Έσε που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή στην Ολλανδία κόντρα στην Ναϊμέγκεν, καθώς θα χρειαστεί νίκη για να προκριθεί στα playoffs του UEFA Champions League, μετά και το 0-0 στην έδρα του.

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Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Ολλανδία, έχοντας στην αποστολή εν τέλει και τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος ξεπέρασε εντελώς το πρόβλημα τραυματισμού του και τίθεται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Το δυνατό ρεκόρ εκτός έδρας για τον Ολυμπιακό

Είναι γεγονός πως το έργο του Ολυμπιακού θα είναι δύσκολο εκτός έδρας κόντρα στη Ναϊμέγκεν. Όμως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δύο χαρτιά τα οποία θα παίξουν στη ρεβάνς. Το ένα είναι οι επιστροφές Έσε και Φορτούνη, οι οποίοι, αν πάρουν λεπτά συμμετοχής, θα βοηθήσουν αρκετά τον Μεντιλίμπαρ και το άλλο είναι το πολύ καλό ρεκόρ στις εκτός έδρας αναμετρήσεις.

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Σε 14 παιχνίδια μετράει επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και πέντε ήττες, απόδοση σαφώς βελτιωμένη από τα 18 παιχνίδια και τις δύο νίκες πριν αναλάβει τα ηνία της ομάδας ο Βάσκος προπονητής. Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτά τα εντυπωσιακά διπλά του Ολυμπιακού επίσης ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.