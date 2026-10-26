Ολυμπιακός: Η ατυχία που ξύπνησε τον πολεμιστή Ζότα Σίλβα και το μεταγραφικό λάθος που τον έβγαλε στον Πειραιά [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός έκανε περίπατο στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρερ τριών εκ των γκολ, τον Πορτογάλο επιθετικό Ζότα Σίλβα.

Μια μεταγραφή που χάλασε στο 90’ έβγαλε τον Πορτογάλο, μέσω Κωνσταντινούπολης, στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό. O Ζότα Σίλβα έχει αφήσει για τα καλά πίσω του την εποχή που 16άρης ακόμα άκουσε προπονητές να του λένε να τα παρατήσει γιατί δεν κάνει για ποδοσφαιριστής.

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Ο Ζίοτα Σίλβα θεωρείται από πολλούς ο «Πορτογάλος Τζακ Γκρίλις». Οι κάλτσες στον αστράγαλο, το παρόμοιο κούρεμα με αυτό του Άγγλου επιθετικού της Έβερτον, σε συνδυασμό με στιλ παιχνιδιού, του χάρισαν αυτό το προσωνύμιο.

Μακριά από τα παραδοσιακά φώτα της δημοσιότητας

Γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1999 στο Μέλρες, μια μικρή πόλη που βρίσκεται εντός του δήμου Γκοντόμαρ στην περιοχή του Πόρτο. Ο Ζοάο Πέδρο Φερέιρα ντα Σίλβα, όπως είναι το πλήρες όνομά του μεγάλωσε μακριά από τα παραδοσιακά φώτα της δημοσιότητας του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, ακολουθώντας μια μοναδική και απαιτητική πορεία προς την επαγγελματική φήμη.

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Σε αντίθεση με πολλούς σύγχρονους διεθνείς παίκτες που έχουν αναπτυχθεί σε κορυφαίες ακαδημίες όπως αυτές της Πόρτο ή της Μπενφίκα, τα πρώτα χρόνια της ζωής του χαρακτηρίστηκαν από την τόλμη που απαιτείται σε ομάδες των μικρών κατηγοριών, την ανατροφή σε μια μικρή πόλη και ένα απροσδόκητο ιατρικό εμπόδιο.

Ερωτεύτηκε το ποδόσφαιρο εκεί όπου δεν είχε αναδειχθεί κάποιος παίκτης

Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Σούσελας, μακριά από την προσοχή των μέσων ενημέρωσης που συνήθως δινόταν σε νέους υποσχόμενους παίκτες σε μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα. Ερωτεύτηκε το ποδόσφαιρο στην περιοχή και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των νεανικών του χρόνων, στην Σουσένσε, μια μικρή ομάδα που αγωνιζόταν στις κατηγορίες της περιφέρειας του Πόρτο. Πριν από τον Ζότα Σίλβα, ο σύλλογος δεν είχε αναδείξει ποτέ έναν παίκτη κορυφαίου επιπέδου.

Φεύγοντας από το Μέρλες, ήταν σίγουρος ότι θα έκανε καριέρα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αποδείχθηκε σωστός, αλλά του πήρε περισσότερο χρόνο από όσο θα περίμενε. Όταν προήχθη στην πρώτη ομάδα της Σουσένσε, στην πρώτη του προπόνηση, υπέστη κάταγμα στο πόδι του.

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Οι προπονητές του ήταν κατηγορηματικοί. Του είπαν ότι «δεν μπορούσε να παίζει άλλο» και ότι δεν ήταν φτιαγμένος για να τα καταφέρει στο ποδόσφαιρο. Αντί να τα παρατήσει, η απόρριψη πυροδότησε μια τεράστια ανταγωνιστική ώθηση. Η οικογένειά του τον βοήθησε να μην εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο.

«Νομίζω ότι αυτή ήταν η κομβική στιγμή που συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Κατάφερα να ξεπεράσω έναν σοβαρό τραυματισμό σε χρόνο ρεκόρ. Ήταν πολλή σκληρή δουλειά, μετά έκανα το ντεμπούτο μου με την πρώτη ομάδα και από τότε ήμουν έτοιμος να κυνηγήσω το όνειρό μου. Πίστευα πραγματικά σε αυτό», είπε σε μια συνέντευξη στο zerozero.

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Η μεταγραφή που δεν έγινε για μόλις ένα λεπτό

Προέκυψε μια ευκαιρία για αυτόν να παίξει με την ερασιτεχνική ομάδα Εσπίνιο στην τρίτη κατηγορία της Πορτογαλίας και άκμασε πριν ο Covid-19 χτυπήσει και εμποδίσει την πρόοδό του για άλλη μια φορά, αφού σκόραρε 14 γκολ σε 25 εμφανίσεις. Έγινε επαγγελματίας με την Λεϊσόες - μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας - το 2020. Η απόφαση να τον αποδεσμεύσουν από το συμβόλαιό του τον Ιανουάριο του 2021 εξακολουθεί να θεωρείται μια από τις πιο κακές επιλογές που έγιναν στην πρόσφατη ιστορία του συλλόγου.

Εντάχθηκε στην Κάζα Πίζα, συνέχισε στη Βιτόρια Γκιμαράες, έκανε το άλμα στην Premier League για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και το καλοκαίρι του 2025, ενώ έψαχνε μια ονειρεμένη μεταγραφή πίσω στην Πορτογαλία με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε η καταστροφή. Η μεταγραφή δεν έγινε για μόλις ένα λεπτό επειδή τα έγγραφα δεν έφτασαν εγκαίρως στην Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας.

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Ο Ζότα Σίλβα είπε τότε ότι έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του, αλλά την άλλη μέρα ξύπνησε το πρωί για να προπονηθεί χωρίς να παραπονεθεί. Έπαιξε δανεικός για έναν χρόνια στη Μπεσίκτας και φέτος, με τον ίδιο τρόπο στον Ολυμπιακό. Έχει πετύχει πέντε γκολ σε οκτώ ματς της Super League ενώ έχει μια ασίστ.