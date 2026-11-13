 Ο προπονητής του Ολυμπιακού που είχε ξεχάσει πως είχε δώσει δανεικό τον Πρίντεζη
ΣΠΟΡ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού που είχε ξεχάσει πως είχε δώσει δανεικό τον Πρίντεζη

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Ο Γιώργος Πρίντεζης πανηγυρίζει σε αγώνα του Ολυμπιακού
Ο Γιώργος Πρίντεζης πανηγυρίζει σε αγώνα του Ολυμπιακού / Φωτογραφία: KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Η απίθανη ιστορία του Πίνι Γκέρσον και του Γιώργου Πρίντεζη από την εποχή που είχε εισηγηθεί την παραχώρησή του με την μορφή δανεισμού.


Τα 75α γενέθλια του Πίνι Γκέρσον αποτελούν την αφορμή για μια απολαυστική ιστορία με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έμελλε να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του Ολυμπιακού.

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