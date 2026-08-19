Ολυμπιακός: «Σειρήνες» από Ντουμπάι για Ταρέμι -Στη Γαλλία γράφουν ότι ο Ιρανός φορ «πολιορκείται» από τη Λιλ - iefimerida.gr

Στην πόρτα της εξόδου από τον Ολυμπιακό φέρεται πως βρίσκεται ο Μεχντί Ταρέμι, με τον Ιρανό στράικερ να εξετάζει πρόταση από το Ντουμπάι, ενώ στο κάδρο είναι και η Λιλ.

Όλα δείχνουν πως ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, με το μέλλον του Ιρανού επιθετικού να παραμένει ανοιχτό και τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Ο 34χρονος στράικερ φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι, την οποία εξετάζει σοβαρά.

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Μάλιστα, δεν αποκλείεται το θέμα να προχωρήσει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες, με τον Ταρέμι να μην αποκλείεται να αποχωρήσει από τον Πειραιά ακόμη και την Πέμπτη (20/8), με προορισμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο προσκήνιο η Λιλ για τον Ταρέμι

Σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού Μέσου sport.fr, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από το Ιράν, η Λιλ έχει κάνει την πρώτη διερευνητική επαφή για τον Ταρέμι, εξετάζοντας την περίπτωσή του ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως αναφέρεται, ο Ιρανός επιθετικός δεν είναι ικανοποιημένος με τον αυξημένο ανταγωνισμό που υπάρχει στην επίθεση του Ολυμπιακού και δεν επιθυμεί να περιοριστεί σε ρόλο αναπληρωματικού.

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Για τον λόγο αυτό φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης, παρότι έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Η Λιλ, μάλιστα, δεν είναι η μοναδική ομάδα που εμφανίζεται στο κάδρο.

Το γαλλικό δημοσίευμα κάνει λόγο και για ενδιαφέρον της Βάσκο Ντα Γκάμα, με τις δύο ομάδες να εξετάζουν την περίπτωση του 34χρονου φορ.

Πρώτη επαφή, χωρίς προχωρημένες συζητήσεις

Για τη Λιλ, πάντως, η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Όπως σημειώνεται, η γαλλική ομάδα έχει πραγματοποιήσει απλώς μια αρχική έρευνα για την κατάσταση του Ταρέμι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια προχωρημένη επαφή.

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Στο πρόσωπο του Ιρανού βλέπει έναν ποδοσφαιριστή με μεγάλη εμπειρία, ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις στην επιθετική γραμμή της ομάδας του Νταβίντε Αντσελότι, ενόψει μιας σεζόν που θα τη βρει και στο Champions League.