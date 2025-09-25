Ολυμπιακός:«Ναυάγησε» η μετακίνηση του Ντιλικινά - Παραμένει στην Παρτίζαν - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός αναγκάζεται να επανασχεδιάσει τα μεταγραφικά του πλάνα, μετά την αιφνίδια υπαναχώρηση της Παρτιζάν στην υπόθεση του Φρανκ Ντιλικινά.

Ο Γάλλος πλέι μέικερ, ο οποίος αρχικά δεν βρισκόταν στα αγωνιστικά πλάνα των Σέρβων και θεωρούσε πως είναι ελεύθερος να μετακομίσει στον Πειραιά, έχοντας ήδη λάβει θετικά μηνύματα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που ήταν έτοιμος να τον εντάξει στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Ωστόσο, όταν η Παρτιζάν πληροφορήθηκε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, άλλαξε στάση και ζήτησε αρχικά 500.000 ευρώ και στη συνέχεια 300.000 ευρώ ως αποζημίωση για την αποδέσμευσή του. Η υπόθεση πήρε νέα τροπή με την άμεση παρέμβαση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, με αποτέλεσμα ο σερβικός σύλλογος να αποφασίσει τελικά να διατηρήσει τον παίκτη για τη νέα σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του να μην καταβάλει κανένα ποσό για buy-out, διακόπτοντας έτσι κάθε διαπραγμάτευση. Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφονται αλλού για την ενίσχυση της περιφέρειάς τους, χωρίς πρόθεση να περιμένουν περαιτέρω εξελίξεις ή να ενδώσουν σε οικονομικές απαιτήσεις που θεωρούν υπερβολικές.

AΠΕ-ΜΠΕ