Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα 87-75: Η πέμπτη σερί νίκη τον ανέβασε στη δεύτερη θέση - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο ΣΕΦ την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Euroleague, επικρατώντας με 87-75 της Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στη δεύτερη θέση, έχοντας και έναν αγώνα λιγότερο, με την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε στο ίδιο γήπεδο που νίκησαν απόψε τους Καταλανούς.

Οι Πειραιώτες έφτασαν μία ανάσα από το να καλύψουν τη διαφορά της ήττας τους στη Βαρκελώνη με 14 πόντους, όμως ο Βέσελι να μειώνει στο φινάλε.

Σπουδαίο παιχνίδι από τον Σάσα Βεζένκοβ με 20 πόντους και 11 ριμπάουντ, όμως κορυφαίος όλων ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ, ενώ η απίστευτη δουλειά που έκανε στην άμυνα δεν αποτυπώνεται στη στατιστική.

Στους 15 ο Πάντερ για την Μπαρτσελόνα, ενώ από 14 είχαν Κλάιμπερν και Μπριθουέλα.

Σαρωτικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό με τρομερό Βεζένκοφ

Με τον Ουόρντ στο βασικό σχήμα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και την Μπαρτσελόνα να βάζει αρκετή πίεση στην άμυνα. Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν σκορ μέσα από την ρακέτα (4-2) με τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να κάνει πάρτι στην ρακέτα (7π.) για το +7 (9-2 στο 3’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν βρει ρυθμό με το καλημέρα, πήραν ενέργεια από την άμυνα τους με το «ερυθρόλευκο» σερί να ανεβαίνει στο 13-0 για το (13-2 στο 4’).

Οι «μπλαουγκράνα» έβγαλαν μια… μίνι αντίδραση με τους Σατοράνσκι και Βέσελι να μειώνουν στο 13-7, ωστόσο ο Ολυμπιακός είχε μπει σε beast mode. Oι Πειραιώτες έδωσαν φρενήρη ρυθμό στο παιχνίδι τους, ο Ντόρσεϊ βρήκε τους πρώτους του πόντους με την διαφορά να εκτοξεύεται στο +15 (25-10 στο 9’) και την ισπανική ομάδα να τα έχει… χαμένα. Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ολυμπιακό στο +14 (27-13) στην καλύτερη του περίοδο την φετινή σεζόν, με τον Βεζένκοφ να μετρά ήδη 12π. και 5ρ.

Απάντησε η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν έχασε το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

Με τρίποντο του Μπριθουέλα μπήκε η ομάδα του Πασκουάλ στο δεύτερο δεκάλεπτο (27-16), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παρατάσσει την ομάδα χωρίς πλέιμεικερ στην πεντάδα. Ο Ουόρντ έδινε φοβερή ενέργεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού (8π.), η διαφορά παρέμενε σε υψηλά επίπεδα (+15, 31-16 στο 12’), με τον Μπριθουέλα να δίνει λύσεις από τα 6.75μ. (12π. 3/3τρ. 36-26 στο 14’).

Σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ρίξει τον ρυθμό, λόγω και της απουσίας πόιντ-γκαρντ, ωστόσο διατηρούσαν άνετα το προβάδισμα τους (+14, 42-28 στο 17’), παίζοντας με ενέργεια στις δυο πλευρές του παρκέ. Ο Σενγκέλια έπαιρνε συνεχώς μπάλες στο ζωγραφιστό, με την Μπαρτσελόνα να ρίχνει την διαφορά μετά από αρκετή ώρα σε μονοψήφια επίπεδα (-9, 46-37) στο φινάλε του ημιχρόνου, με την ομάδα του Πασκουάλ να αντιδρά μετά το κακό ξεκίνημα.

Ανέτρεψαν τα δεδομένα οι φιλοξενούμενοι και πήραν προβάδισμα

Με σερί 9-0 μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπαρτσελόνα, με τους μπλαουγκράνα φέρνουν σε απόλυτη ισορροπία την αναμέτρηση (46-46 στο 22’), την στιγμή που ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς σκορ για παραπάνω από 2:30’.

Ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ ξεκόλλησε τον Ολυμπιακό από τους 49π. (49-46 στο 23’), με τον Ντόρσεϊ να δίνει σκορ από 6.75μ. για το 52-46 και τους «ερυθρόλευκους» να αντιδρούν στο σερί της Μπάρτσα. Η ισπανική ομάδα είχε εγκλωβίσει επιθετικά την ομάδα του Μπαρτζώκα, με τον Σενγκέλια να σκοράρει μέσα από την ρακέτα φέρνοντας το παιχνίδι στο πόντο (54-53 στο 26’).

Ο Κλάιμπερν έβαλε για πρώτη φορά τους Μπλαουγκράνα μπροστά στο σκορ (56-58 στο 28’), με τον Αμερικανό να έχει ζεσταθεί από μακριά (2/4τρ. 10π. 58-61 στο 29’). Ο Πάντερ με γκολ-φάουλ έδωσε αέρα 5π. (59-64) στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, με την Μπαρτσελόνα να έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της.

Ο Τζόουνς έδωσε ενέργεια στον Ολυμπιακό για να φτάσει στη νίκη -Ο Βέσελι του στέρησε τη διαφορά

Ο Κλάιμπερν συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Αμερικανό άσο να έχει συμμαδέψει τον Φουρνιέ στην αμυνα (61-66). Ο Ολυμπιακός ανέβασε την πίεση του στην άμυνα, ο Ντόρσεϊ βρήκε σκορ (65-66 στο 32'), με τον Βεζένκοφ να βάζει μεγάλο σουτ για το 68-66 σε ένα 7-0 σερί των «ερυθρολεύκων». Ο Τζόζεφ τροφοδοτούσε τον Τζόουνς μέσα στην ρακέτα (69-68 στο 34'), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να βγάζουν πολύ ένταση στο παιχνίδι τους. Ο Καναδός γκαρντ ήταν άστοχος σε κρίσιμα και ανοικτά σουτ, ωστόσο ο Φουρνιέ ήταν εκεί όταν τον χρειάστηκε ο Ολυμπιακός, με τον Γάλλο να δίνει σκορ μέσα από την ρακέτα (+6, 74-68 στο 36').

Ο Σενγκέλια αστόχησε σε ζευγάρι βολών, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι παντού στο παρκέ. Ο Αμερικανός γκαρντ κάρφωσε εμφατικά για το 76-68 στο 38' βάζοντας φωτιά στο ΣΕΦ, με τους Πειραιώτες να βγάζουν την μια άμυνα μετά την άλλη. Ο Τζόουνς έκοβε τα πάντα πίσω, με τον Ουόκαπ να βάζει καθοριστικό τρίποντο για το 79-69 στο 39' «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούσαν και την διαφορά του πρώτου αγώνα (-13), με τον Ντόρσεϊ να γράφει το 84-72 και 13'' να μένουν στο ταμπλό. Ο Κλάιμπερν με 1/2β. μείωσε στο -11 (84-73), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παίρνει ταίμ-άουτ για να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση για να πάρει και την διαφορά του πρώτου αγώνα.

Ο Ντόρσεϊ ανέλαβε την επίθεση και με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο ευστόχησε για το +14 (87-73), ωστόσο ο Βέσελι «πάγωσε» το ΣΕΦ με buzzer-beater στο τέλος, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 87-75, χωρίς να παίρνει την διαφορά του πρώτου αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75

Οι πόντοι των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 2 ασίστ, 3 λάθη), Γουορντ 8 (3/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Βεζένκοβ 20 (4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 17 (3/7 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 2, Μιλουτίνοβ 8 (4/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Τζόσεφ 2 (0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ασίστ, 1 λάθος σε 12:05), ΜακΚίσικ 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Τζόουνς 16 (5/7 δίποντα, 6/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φουρνιέ 6 (3/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

Μπαρτσελόνα (Τσάβι Πασκουάλ): Πάντερ 15 (2/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ασίστ, 4 λάθη), Μάρκος, Νόρις 3 (1), Βέσελι 12 (6/9 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπριθουέλα 14 (1/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σατοράνσκι 5 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερνανγκόμεθ, Λαπροβίτολα, Κλάιμπερν 14 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/7 βολές), Σενγκέλια 12 (5/8 δίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 5 λάθη), Πάρα.