Χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη -Ο Τζόουνς αντί του Μοντέρο στη λίστα της Basket League

Οι τραυματισμοί δε λένε να αφήσουν τον Ολυμπιακό να ηρεμήσει, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μένει εκτός από τα παιχνίδια με Άρη και Μακάμπι.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου ΔΕ άκρας χειρός και έτσι δε θα μπορέσει να βοηθήσει τους Πειραιώτες απέναντι στον Άρη, για την 7η αγωνιστική της Basket League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μιλουτίνοφ θα μείνει εκτός και από την αναμέτρηση με τη Μακάμπι την προσεχή Τρίτη, για την EuroLeague.

«Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου ΔΕ άκρας χειρός και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Άρη, ούτε στον αγώνα με τη Μακάμπι» αναφέρει στην ενημέρωσή του ο Ολυμπιακός.

Αλλαγή με Τζόουνς αντί Μοντέρο για τον Ολυμπιακό

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς επιστρέφει στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Αμερικανός σέντερ πήρε τη θέση του τραυματία Γιαν Μοντέρο, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει τις αλλαγές του όσον αφορά τον πρώτο γύρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ούτε ο Τζόουνς μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Άρη, καθώς κουβαλά ακόμα δύο από τις επτά αγωνιστικές που του επιβλήθηκαν στους περσινούς τελικούς, μετά το επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν.

Η οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Γουόρντ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εμπάι Εντζάι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Κόρι Τζόσεφ.