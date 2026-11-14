 Χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη -Ο Τζόουνς αντί του Μοντέρο στη λίστα της Basket League
ΣΠΟΡ

Χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη -Ο Τζόουνς αντί του Μοντέρο στη λίστα της Basket League

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ο Μιλουτίνοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Μιλουτίνοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού / Φωτογραφία: (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Οι τραυματισμοί δε λένε να αφήσουν τον Ολυμπιακό να ηρεμήσει, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να μένει εκτός από τα παιχνίδια με Άρη και Μακάμπι.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου ΔΕ άκρας χειρός και έτσι δε θα μπορέσει να βοηθήσει τους Πειραιώτες απέναντι στον Άρη, για την 7η αγωνιστική της Basket League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μιλουτίνοφ θα μείνει εκτός και από την αναμέτρηση με τη Μακάμπι την προσεχή Τρίτη, για την EuroLeague.

«Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου ΔΕ άκρας χειρός και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Άρη, ούτε στον αγώνα με τη Μακάμπι» αναφέρει στην ενημέρωσή του ο Ολυμπιακός.

Αλλαγή με Τζόουνς αντί Μοντέρο για τον Ολυμπιακό

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς επιστρέφει στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Αμερικανός σέντερ πήρε τη θέση του τραυματία Γιαν Μοντέρο, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει τις αλλαγές του όσον αφορά τον πρώτο γύρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ούτε ο Τζόουνς μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Άρη, καθώς κουβαλά ακόμα δύο από τις επτά αγωνιστικές που του επιβλήθηκαν στους περσινούς τελικούς, μετά το επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν.

Η οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού: Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Γουόρντ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εμπάι Εντζάι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Κόρι Τζόσεφ.

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ολυμπιακός νικολα μιλουτινοφ ΤΑΪΡΙΚ ΤΖΟΟΥΝΣ Ζαν Μοντέρο Basket League μπάσκετ

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα