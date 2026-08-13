Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Σκληρό πρέσινγκ» για τον Πουέρτα - iefimerida.gr

Πάει να... γυρίσει το χαρτί για τον Γκουστάβο Πουέρτα ο Ολυμπιακός, που τον έχει θέσει ως προτεραιότητα για τα χαφ.

Σε φάση σημαντικών αλλαγών βρίσκεται μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός, καθώς όλα δείχνουν πως θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή αλλά και σε σημαντικές επεμβάσεις στο ρόστερ του.

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Οι Πειραιώτες έχουν ξεχωρίσει ξεκάθαρα στα χαφ τον μέσο της Ράσινγκ Σανταντέρ, Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος ήταν βασικός και αναντικατάστατος με την Κολομβία στο Μουντιάλ, ενώ έχει πέραση και σε πολλές άλλες ομάδες της Ευρώπης. Αρχικά, ο ίδιος δεν τρελαινόταν με την προοπτική της Ελλάδας, όμως η πρόταση του Ολυμπιακού, αρχίζει να του αρέσει...

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Έκανε κρούση στη Ράσινγκ

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν τις τελευταίες ώρες, ο Ολυμπιακός έχει κάνει την πρώτη του πρόταση στη Ράσινγκ Σανταντέρ για τον Πουέρτα, καθώς... του το επέτρεψε ο ίδιος ο παίκτης με την αλλαγή της στάσης του.

Στα οικονομικά του θέματος, το deal για να ολοκληρωθεί θα χρειαστεί να ξεπεράσει πιθανότατα τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Οι επόμενες ώρες προβλέπονται κρίσιμες, καθώς αναμένεται η απάντηση αλλά και η θέση της ισπανικής ομάδας, που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.