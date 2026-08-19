 Ολυμπιακός: Τελειώνει την υπόθεση Πλώτα για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού - iefimerida.gr
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Ολυμπιακός: Τελειώνει την υπόθεση Πλώτα για την ενίσχυση του ελληνικού κορμού

Ενισχύει τον ελληνικό κορμό με Πλώτα ο Ολυμπιακός
Ο Νίκος Πλώτας με τη φανέλα του Προμηθέα απέναντι στον Ολυμπιακό / Φωτογραφία: KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Ολυμπιακός προχωράει για την απόκτηση του Νίκου Πλώτα για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του.

Εδώ και αρκετό καιρό, είναι μια υπόθεση που οι Πειραιώτες έχουν δουλέψει. Ο Νίκος Πλώτας αναμένεται να μετακομίσει στο λιμάνι για να φορέσει τα «ερυθρόλευκα», σε μία κίνηση με ματιά στο μέλλον.

Άλλωστε, οι εξελίξεις τόσο με την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, που θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως δε θα παρευρεθεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, αναγκάζουν έτσι και αλλιώς τον Ολυμπιακό να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για ελληνικά διαβατήρια.

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Έτσι, ο Νίκος Πλώτας θα γίνει παίκτης των «ερυθρολεύκων», με τον 22χρονο να αφήνει τον Προμηθέα για λογαριασμό των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης, ενώ αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο και οι Πατρινοί να λάβουν buy out για την απόκτησή του.

Ποιος είναι ο Νίκος Πλώτας που αναμένεται να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού

Ο 22χρονος, ύψους 1.95 γκαρντ, αγωνίζεται και στις δύο θέσεις της περιφέρειας και έχει γεμάτες χρονιές στο βιογραφικό του, ως παίκτης των Πατρινών.

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Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα, παίζοντας σε 23 παιχνίδια της Basket League, με 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μέσο όρο, σε κάτι περισσότερο από 18 λεπτά.

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