Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Μπαράνοβιτς θα είναι η πρώτη κίνηση για τη θέση του πασαδόρου [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός θα ανοίξει τον… χορό των μεταγραφών του με την απόκτηση του Μικέλε Μπαράνοβιτς.

Ο 36χρονος Ιταλός πασαδόρος αποτελεί προσωπική επιλογή του Αλμπέρτο Τζουλιάνι, που αναμένεται να επιστρέψει στην προπονητικό πάγκο των «ερυθρολεύκων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ο Μπαράνοβιτς, που αποτελεί μία προσωπική επιλογή του Τζουλιάνι, θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή, έχοντας ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες της χώρας του, όπως η Κούνεο, η Μόντενα και η Βερόνα.

Ο ύψους 1.96μ. πασαδόρος έχει πολωνικές ρίζες, αλλά έχει αγωνιστεί με την εθνική Ιταλίας, έχοντας κατακτήσει και ένα CEV Challenge Cup τη σεζόν 2015-16 με τη Βερόνα. Εκτός όλων των άλλων έχει περάσει από Τουρκία (Χάλκμπανκ), Πολωνία (Ρεζόβια).

Από το 2025 αγωνιζόταν στην Κούνεο, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει στο πρόσωπό του τον νέο… Ντράγκαν Τράβιτσα, που έγραψε τη δική του ιστορία με τα «ερυθρόλευκα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ ο Ολυμπιακός

Η σεζόν του Ολυμπιακού δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και έτσι, όπως είναι λογικό, οι «ερυθρόλευκοι» θα προχωρήσουν σε αλλαγές.

Ήδη από το ρόστερ έχουν αποχωρήσει οι ξένοι, Κάβανα, Πέριν, Φρομ, Σέντλατσεκ και Ατανασίεβιτς, με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη βρει τους στόχους του, όπως φαίνεται με τον Μικέλε Μπαράνοβιτς.