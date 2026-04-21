Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Μπαράνοβιτς θα είναι η πρώτη κίνηση για τη θέση του πασαδόρου [βίντεο] - iefimerida.gr

ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Μπαράνοβιτς θα είναι η πρώτη κίνηση για τη θέση του πασαδόρου [βίντεο]

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς θα είναι ο νέος πασαδόρος του Ολυμπιακού
Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς σερβίρει / Φωτογραφία: Screenshot: YouTube
iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός θα ανοίξει τον… χορό των μεταγραφών του με την απόκτηση του Μικέλε Μπαράνοβιτς.

Ο 36χρονος Ιταλός πασαδόρος αποτελεί προσωπική επιλογή του Αλμπέρτο Τζουλιάνι, που αναμένεται να επιστρέψει στην προπονητικό πάγκο των «ερυθρολεύκων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, ο Μπαράνοβιτς, που αποτελεί μία προσωπική επιλογή του Τζουλιάνι, θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή, έχοντας ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες της χώρας του, όπως η Κούνεο, η Μόντενα και η Βερόνα.

Ο ύψους 1.96μ. πασαδόρος έχει πολωνικές ρίζες, αλλά έχει αγωνιστεί με την εθνική Ιταλίας, έχοντας κατακτήσει και ένα CEV Challenge Cup τη σεζόν 2015-16 με τη Βερόνα. Εκτός όλων των άλλων έχει περάσει από Τουρκία (Χάλκμπανκ), Πολωνία (Ρεζόβια).

Από το 2025 αγωνιζόταν στην Κούνεο, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει στο πρόσωπό του τον νέο… Ντράγκαν Τράβιτσα, που έγραψε τη δική του ιστορία με τα «ερυθρόλευκα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ ο Ολυμπιακός

Η σεζόν του Ολυμπιακού δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και έτσι, όπως είναι λογικό, οι «ερυθρόλευκοι» θα προχωρήσουν σε αλλαγές.

Ήδη από το ρόστερ έχουν αποχωρήσει οι ξένοι, Κάβανα, Πέριν, Φρομ, Σέντλατσεκ και Ατανασίεβιτς, με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη βρει τους στόχους του, όπως φαίνεται με τον Μικέλε Μπαράνοβιτς.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ολυμπιακός βόλει volley league μεταγραφές μεταγραφές Ολυμπιακού

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

