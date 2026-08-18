Ολυμπιακός: Από το πρώτο πρωινό τρένο ετοιμάζει βαλίτσες και φτάνει Αθήνα ο Κάσερες - iefimerida.gr

Ο Κρίστιαν Κάσερες έχει συνηθίσει από μικρός τα… ταξίδια και ετοιμάζει βαλίτσες για να αριβάρει στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κάνει κινήσεις, μετά και το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την απόφαση να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, προκειμένου να ενισχυθεί.

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Στοχεύοντας μάλιστα σε παίκτες από το πάνω ράφι. Παίκτες δηλαδή όπως ο Κρίστιαν Κάσερες, με τους Πειραιώτες να είναι έτοιμοι να βάλουν το… βουλοκέρι σε ένα σπουδαίο deal.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Τουλούζ για την απόκτησή του, και έτσι ο διεθνής μέσος από τη Βενεζουέλα αναμένεται να κάνει το ταξίδι για να έρθει στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες και να ολοκληρώσει το deal.

Άλλωστε, το να ταξιδεύει μπορεί να πει κανείς και ότι είναι η δεύτερη φύση του, αφού από μικρός είχε μονάχα έναν στόχο, να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν είχε καν δεύτερο πλάνο, όπως τόνιζε, προερχόμενος από ποδοσφαιρική οικογένεια.

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Ο πατέρας του Κάσερες και το είδωλο που ακούει στο όνομα Ινιέστα

Ο πατέρας του, Κρίστιαν Κάσερες Snr., ήταν επίσης ποδοσφαιριστής, με 26 συμμετοχές στην Εθνική Βενεζουέλας, αποτέλεσε το δικό του πρότυπο στο ξεκίνημά του.

Τότε που ξυπνούσε στις 5 το πρωί για να πάρει το τρένο και μετέπειτα το λεωφορείο, ξοδεύοντας δύο ώρες από τη μέρα του για να φτάσει στην προπόνηση. Μετά ακολουθούσε το σχολείο, σε μια ζωή δύσκολη όπως τόνιζε στη Βενεζουέλα είναι πάντα λίγο δύσκολη, αλλά του άρεσε εξαρχής.

Μέχρι που άφησε τα παιδικά πρότυπα, όπως αυτό του πατέρα του, για χάρη του Αντρές Ινιέστα. Ο Κάσερες ξεκίνησε να αγωνίζεται ως επιθετικός, όπως ο πατέρας του, αλλά σταδιακά άφηνε αυτή τη θέση. Πρώτα για τη θέση του δεξιού εξτρέμ και μετέπειτα για τη θέση του αμυντικού μέσου, στα 15 του.

Μέχρι που από το MLS μετακινήθηκε στην Ευρώπη και στην Τουλούζ το 2023. Και πλέον προβάρει τα «ερυθρόλευκα», για να μιμηθεί το είδωλό του, τον Αντρές Ινιέστα, και να γίνει ο… μετρονόμος του Ολυμπιακού.