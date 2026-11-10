Αναζητεί προσεκτικά τον γκαρντ αλλά δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός: Το όνομα του Άαρον Χόλιντεϊ και τα δεδομένα με Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά από αρκετές δύσκολες αποφάσεις για την ενίσχυσή του.

Οι τραυματισμοί μπορούν να αλλάξουν εξ ολοκλήρου ένα πλάνο. Όπως έγινε στην περίπτωση του Ολυμπιακού με τον Γιαν Μοντέρο, καθώς ο Δομινικανός γκαρντ, πάνω στον οποίο στήθηκε η ομάδα, θα λείψει για έξι μήνες, κάνοντας την απόκτηση ενός γκαρντ επιτακτική ανάγκη.

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Βάζοντας σε όλο αυτό το «φάουλ» του Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει τιμωρηθεί έως τις 14 Νοεμβρίου και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε προς το παρόν ακόμα το μέλλον του στο «λιμάνι», τα πράγματα περιπλέκονται.

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει επιστρέψει, αλλά η υπερφόρτωση όσων έχουν τραβήξει… κουπί στο ξεκίνημα, κάνει τον Ολυμπιακό να ψάχνει με ζέση την καλύτερη περίπτωση στην αγορά.

Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι θα κινηθεί βιαστικά, αφού το σταφ των Πειραιωτών εξετάζει τις περιπτώσεις, με πολλούς παίκτες να έχουν προταθεί αλλά να ανήκουν στην κατηγορία του plan b.

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Τι συμβαίνει με τον Τζόουνς Γκαρσία

Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία, ένα όνομα, μία ιστορία. Από πέρσι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά επί της ουσίας δεν έχουν αλλάξει πολλά. Ο ίδιος μπορεί να έχει two way συμβόλαιο με τους Σπερς, αλλά προσπαθεί να τους πείσει για να βρει εγγυημένο.

Από τη στιγμή που στο συμβόλαιό του δεν υπάρχει deadline και ο ίδιος έχει ως προτεραιότητα το NBA, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει, όσο και αν αποτελεί διακαή πόθο του Γιώργου Μπαρτζώκα και του σταφ.

Οι παίκτες που προτείνονται στον Ολυμπιακό και η ευρωπαϊκή αγορά

Προφανώς και όλο αυτό το διάστημα αρκετοί φάκελοι από παίκτες φτάνουν στα γραφεία του Ολυμπιακού. Πολλοί παίκτες προτείνονται, είτε από την αγορά των free agent, είτε από την Ευρώπη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πάντοτε ως προτεραιότητα το κίνητρο και την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά παίκτες όπως οι Γκούντουριτς και Γουάλας δεν είναι διαθέσιμοι, ασχέτως αν ο Σέρβος γκαρντ προσπάθησε να ρίξει διερευνητικές γέφυρες.

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Από εκεί και πέρα, πολλά είναι τα ονόματα που έχουν προταθεί αλλά βρίσκονται πιο χαμηλά στη λίστα. Ένα τέτοιο είναι του Άντονι Κόουλ, όπως και του Κένεντι Τσάντλερ, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και η περίπτωση του Άαρον Χόλιντεϊ.

Ο 30χρονος κουβαλά μαζί του τα γαλόνια του NBA και αγωνίζεται στη Μάξιμα Ρόμα με 11 πόντους, 4.6 ασίστ μέσο όρο και μονοετές συμβόλαιο. Ωστόσο και η δική του περίπτωση θα προκριθεί μονάχα αν δε βρεθεί λύση με στόχους που αποτελούν προτεραιότητα.

Με τον Ολυμπιακό, παρά την πίεση σε αρκετούς παίκτες του όσον αφορά τα λεπτά που παίζουν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το παιχνίδι του Αμαρουσίου, να μη βιάζεται, αφού πρόκειται για μια επιλογή που ενδεχομένως να κρίνει το ταβάνι της σεζόν, ενώ πάντοτε πρέπει να ξεκαθαρίσει παράλληλα και το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ.