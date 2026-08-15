Ολυμπιακός, μεταγραφές: O Φρόιλερ στην κορυφή της λίστας για την ενίσχυση στα χαφ - iefimerida.gr

Ο Ρέμο Φρόιλερ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού.

Η αναζήτηση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής συνεχίζεται, με την περίπτωση του Ρέμο Φρόιλερ να έχει ξεχωρίσει και τον Ελβετό μέσο να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

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Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σπουδαίες παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει λύσεις σε διαφορετικούς ρόλους στον άξονα.

Ο 30χρονος χαφ είναι δεξιοπόδαρος, έχει ύψος 1,81 μ. και χαρακτηρίζεται για τα πολλά τρεξίματα και την ικανότητά του να συνεισφέρει και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Η γεμάτη τριετία του Φρόιλερ στην Μπολόνια

Ο Φρόιλερ είναι πλέον ελεύθερος, καθώς ολοκλήρωσε την τριετή παρουσία του στην Μπολόνια. Με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας κατέγραψε συνολικά 123 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας τρία γκολ και πέντε ασίστ.

Παράλληλα, πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας την περασμένη σεζόν, προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στο πλούσιο βιογραφικό του.

Η καριέρα του στην Εθνική Ελβετίας

Ο έμπειρος μέσος διαθέτει σημαντική παρουσία και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελβετίας από το 2017, μετρώντας 94 συμμετοχές και 11 γκολ με το εθνόσημο.

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Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της Ελβετίας, καθώς βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του μέχρι τα προημιτελικά.

Η εμπειρία του, η δυνατότητά του να αγωνιστεί σε περισσότερες από μία θέσεις στον άξονα και η παρουσία του για χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο είναι τα στοιχεία που έχουν φέρει την περίπτωσή του στην κορυφή της λίστας για τη μεσαία γραμμή.