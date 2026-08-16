Μεταγραφικό ντεμαράζ από τον Ολυμπιακό -Κλείνει Φρόιλερ, Γκονζάλες και παλεύει για τον Κάσερες - iefimerida.gr

Η ενίσχυση του Ολυμπιακού συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς μετά τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι δύο άντρες τα έβαλαν κάτω στο ραντεβού τους και η κοινή τους πορεία συνεχίζεται, με την ενίσχυση των Πειραιωτών να προχωράει, αφού μετά τον Ναΐρ Τικνιζιάν, βάζουν μπρος για δύο ακόμα προσθήκες.

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Ο πρώτος είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είναι ο εκλεκτός για το κέντρο του Ολυμπιακού. Ο πολύπειρος Ελβετός μέσος αποτελούσε μία εκ των βασικών επιλογών για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, για να αποτελέσει την πρώτη εκ των δύο προσθέσεων που θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» εκεί.

Με το ρεπορτάζ να κάνει λόγο για deal δύο ετών με τον Φρόιλερ να προβάρει τα «ερυθρόλευκα».

Επόμενη κίνηση ο Γκονζάλες για τον Ολυμπιακό

Άμεσες είναι οι εξελίξεις και για τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό για τη γραμμή κρούσης. Ο 23χρονος Μεξικανός σέντερ φόρ είναι διακαής πόθος του Ολυμπιακού.

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Η πρώτη πρόταση στην Τσίβας ξεπερνούσε τα 6.000.000 εκατομμύρια αλλά δεν έγινε δεκτή, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δε σταμάτησαν εκεί. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για πρόταση που αγγίζει τα 9.000.000, με τους «ερυθρολεύκους» να θεωρούν ότι είναι μια πρόταση που θα φέρει συμφωνία.

Ενώ αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα και ο εκπρόσωπος του παίκτη με σκοπό να ολοκληρωθεί ένα σπουδαίο deal.

Παλεύει και για τη μεταγραφή του Κάσερες ο Ολυμπιακός

Εκτός των δύο παραπάνω, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει μια ακόμα κίνηση. Όπως αναφέραμε, οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν δύο κινήσεις στα χαφ, με την περίπτωση του Κρίστιαν Κάσερες να είναι αυτήν που έχουν κυκλώσει.

Ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με την Τουλούζ και δεδομένα αν καταφέρει να πείσει τους Γάλλους για να κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας, θα πρόκειται για μια πολύ υψηλού επιπέδου κίνηση.

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Με τους Γάλλους να ζητούν ένα ποσό της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο Κάσερες παραμένει θετικός στο να μετακινηθεί από τη Γαλλία στο λιμάνι του Πειραιά.