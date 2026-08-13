Ολυμπιακός: Αλλάζει… δέρμα αλλά όχι τη συνταγή που τον έκανε πρωταθλητή Ευρώπης! - iefimerida.gr

Ο Εμπάι Εντιάι είναι και με τη βούλα ο αντικαταστάτης του Άλεκ Πίτερς, επιβεβαιώνοντας πως ο Ολυμπιακός… αλλάζει μορφή.

Η αλήθεια είναι πως τα χαρακτηριστικά του Πίτερς δεν μπορείς να τα βρεις εύκολα στην αγορά. Μαζί με τη συνθήκη των λεπτών που περισσεύουν, πίσω από τον MVP της EuroLeague, Σάσα Βεζένκοφ.

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Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να μην αναλωθούν σε λύσεις τύπου Μπόνζι Κόλσον, Μπράξτον Κι, οι οποίοι προτάθηκαν. Ο Ολυμπιακός επέλεξε να στραφεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν ο Πίτερς.

Με τον Εντιάι να είναι μεν περιορισμένος επιθετικά, αλλά καλύπτει ιδανικά άλλα «θέλω». Ένας αθλητικός ψηλός, rim protector που ματσάρει, μεταξύ άλλων, τους φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR και θα προσφέρει ασφάλεια, αφού πέραν από τα λεπτά πίσω από τον Βεζένκοφ, μπορεί να παίξει και σέντερ για να βοηθήσει τον καταρτισμό της οκτάδας των ξένων.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να κόβει έναν εκ των Χολ ή Τζόουνς και να έχει έναν ακόμα παίκτη που μπορεί να παίξει πίσω από τον Μιλουτίνοφ, αν προκύψει η ανάγκη. Κάτι που προφανώς δεν μπορούσε να κάνει ο Πίτερς με την ίδια ευχέρεια.

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Η διαφορετική λογική του Ολυμπιακού και η προσθήκη του Εντιάι

Το φινάλε της περσινής σεζόν βρήκε τον Ολυμπιακό να πατάει σε όλες τις κορυφές. Πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης, άρχισε να… χτίζει πολύ νωρίς την επόμενη μέρα, κλείνοντας τους Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ.

Άλλωστε, τη στιγμή που φτάνεις στην κορυφή, για να διατηρηθείς εκεί πρέπει να γίνεις πολύ καλύτερος και στον Ολυμπιακό αυτό έχουν ως στόχο, με την ίδια... δίψα που είχαν πέρσι.

Οι Πειραιώτες ήθελαν να πορευτούν ως έχουν στη γραμμή των ψηλών, αλλά ο Πίτερς είχε το δικαίωμα να αναζητήσει ρόλο βασικού στο Μιλάνο. Με την προσθήκη του Εντιάι, γίνεται ακόμα πιο φανερό πως το κέντρο βάρους του Ολυμπιακού θα μετατοπιστεί στην περιφέρεια, με πολλούς και ικανούς γκαρντ να πάρουν προσωπικές φάσεις.

Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και το ερωτηματικό του φιτ για τον Εντιάι, μιας και η αδυναμία του στο μακρινό σουτ, σε συνδυασμό πως ο Ολυμπιακός δεν έχει «shooting 5», αλλά αυτό μένει να φανεί στο παρκέ, ως προς τον τρόπο που έχει σκεφτεί να δομήσει τη second unit του ο Μπαρτζώκας.

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Άλλωστε τόσο αυτόν, όσο και τον Αζινσά, τους είχε στη λίστα του και τους είδε να κάνουν πολύ καλό ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, στην αναμέτρηση της κανονικής περιόδου πέρσι, στη Λυών.

Κίνηση με λογική… Νιλικίνα και Χολ

Μεσούσης της περσινής περιόδου, ο Ολυμπιακός έψαξε τις κινήσεις που θα τον βελτίωναν σημαντικά, για να φτάσει ως την κορυφή της Ευρώπης. Έχοντας θωρακιστεί πρώτα ποσοτικά, με τις προσθήκες των Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.

Και αν ο δεύτερος κατάφερε να γίνει σημαντικός παράγοντας στη σεζόν, ο Γάλλος δεν μπόρεσε τόσο. Γέμισε όμως τα παπούτσια μίας θέσης, αλλά η μη διαθεσιμότητά του έκανε τον Ολυμπιακό να ψάξει και άλλες λύσεις, σε συνδυασμό με τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

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Η κίνηση του Εντιάι μοιάζει βγαλμένη από το ίδιο μοτίβο. Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει άλλωστε. Ο Σενεγαλέζος μπορεί να υποστηρίξει τον ρόλο του, αλλά η περίπτωσή του αφήνει το περιθώριο στον Ολυμπιακό να πάει σε μία έξτρα κίνηση, αργότερα μέσα στη σεζόν, περιμένοντας κάτι από τις ΗΠΑ και το NBA, είτε αυτός είναι ο Μάριο Χεζόνια, είτε άλλη περίπτωση…