Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Τικνιζιάν για το αριστερό άκρο της άμυνας! - iefimerida.gr

Ο Ναγιαΐρ Τικνιζιάν είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την απόφαση για να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, έβαλαν μπροστά το σχέδιο της ενίσχυσής τους.

Με πρώτο να καλύπτεται το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου ο Ναγιαΐρ Τικνιζιάν αποτελεί τον εκλεκτό. Ο 27χρονος διεθνής Αρμένιος θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού, μετά από εκείνα του Ερυθρού Αστέρα.

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Οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πρόταση που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια από τους Πειραιώτες, ώστε να τον κάνουν δικό τους.

Η συμφωνία πρέπει να θεωρείται δεδομένη και το μόνο που απομένει πλέον είναι να διευθετηθούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες, ώστε να υπάρξει η ανακοίνωση.

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Ποιος είναι ο Τικνιζιάν που αποκτά ο Ολυμπιακός

Ο Τικνιζιάν είναι διεθνής με την Εθνική Αρμενίας, μετρώντας 31 συμμετοχές και ένα γκολ.

Το ξεκίνημα της καριέρας του έγινε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2017, όπου έμεινε ως το 2021 με μία χρονιά δανεισμού στην Κουρσκ. Η συνέχεια είχε μία τετραετία στη Λοκομοτίβ Μόσχας, ενώ από το 2025 μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα, που σε 54 συμμετοχές σκόραρε ένα γκολ και είχε 7 ασίστ.