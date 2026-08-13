Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Εντιάι - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Εμπάι Εντιάι, ενισχύοντας έτσι την θέση του power forward ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος προέρχεται από σεζόν καριέρας με τη γαλλική ομάδα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και άρεσε αρκετά στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, οι οποίοι εδώ και καιρό μελετούσαν την κίνησή τους για τα φόργουορντ μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς.

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Θυμίζουμε πως ο παίκτης είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Βιλερμπάν πριν από λίγο καιρό, όμως λόγω των οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία και αυτός μαζί με πολλούς άλλους βρέθηκαν στο... σφυρί.



Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Εντιάι

«﻿Στα ερυθρόλευκα ο Ndiaye!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το who is who

Γεννήθηκε: 04/01/1999

Υπηκοότητα: Σενεγάλη

Ύψος: 2.04μ.

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Θέση: Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες

JL Bourg (2017–2020)

ADA Blois Basket (2020–2023)

ASVEL Basket (2023–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα».