Ολυμπιακός: Ολική ανατροπή με σφραγίδα Βαγγέλη Μαρινάκη -Συνεχίζει στον πάγκο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - iefimerida.gr

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε την απόφαση να δώσει πίστωση χρόνου στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έτσι ο Βάσκος τεχνικός θα συνεχίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Σε αντίθεση με όλα όσα φημολογούνταν τις τελευταίες 48 ώρες, στη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχετικά με το μέλλον του Βάσκου στον Ολυμπιακό βγήκε... λευκός καπνός και έτσι ο 65χρονος θα συνεχίσει στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

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Η εικόνα της ομάδας αυτή την περίοδο δεν είναι ιδανική, όμως ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ο οποίος διατηρεί άριστη σχέση με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποφάσισε να του δείξει ακόμη περισσότερη εμπιστοσύνη. Μια κίνηση την οποία είχε κάνει και μετά το 1-4 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Conference League το 2024. Τότε, μάλιστα, οδήγησαν μαζί τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League και στο εγχώριο νταμπλ την επόμενη σεζόν.

Ολυμπιακός: Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο αγαπημένος όλων

Τα όσα έλαβαν χώρα τις τελευταίες ώρες, τόσο από τις αντιδράσεις του κόσμου όσο και από την απόφαση του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού, απέδειξαν για άλλη μία φορά την αγάπη του κλαμπ στον Βάσκο τεχνικό.

Η προσωπικότητα του Μεντιλίμπαρ είναι αυτή που κάνει την πλειονότητα των ανθρώπων εντός και γύρω της ομάδας να πιστεύουν πως μπορεί να οδηγήσει τον Ολυμπιακό ξανά στις επιτυχίες, καλύτερα από κάθε άλλον. Και αν μη τι άλλο, αποδεικνύει πως ο σύλλογος έχει ωριμάσει και αντιμετωπίζει τις καταστάσεις δείχνοντας μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους με αποδεδειγμένη ικανότητα.

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Ο Βάσκος βγαίνει από τα γραφεία... ενισχυμένος. Έχοντας ξεκαθαρίσει με τον πρόεδρο το τι θα συμβεί στο υπόλοιπο του καλοκαιριού και έχοντας λάβει σφραγίδα εμπιστοσύνης από τη διοίκηση και από τον κόσμο.