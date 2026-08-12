Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Κοντά στον Εντιαγέ της Βιλερμπάν» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στον φόργουορντ της Βιλερμπάν, Εμπαγέ Εντιαγέ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Basket News».

Και ο Ολυμπιακός θα επωφεληθεί από τα προβλήματα της Βιλερμπάν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα του «Basket News»! Συγκεκριμένα, το γνωστό και έγκριτο σε θέματα Euroleague Μέσο, αναφέρει πως οι Πειραιώτες είναι κοντά σε μία προσθήκη-έκπληξη για τις θέσεις των φόργουορντ: αυτή του Εμπαγέ Εντιαγέ!

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Ο 27χρονος Σενεγαλέζος προέρχεται από σεζόν καριέρας με τη γαλλική ομάδα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και αρέσει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, οι οποίοι εδώ και καιρό μελετούσαν την κίνησή τους για τα φόργουορντ μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς.

Ολυμπιακός: Ο Εντιαγέ είχε ανανεώσει, αλλά...

Στις αρχές του Ιούλη, ο Εντιαγέ είχε βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν, καθώς ήταν μέρος του μεγαλόπνοου πλάνου του Τόνι Πάρκερ. Τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία, όμως, τον ωθούν στην έξοδο και φαίνεται πιθανό να συνεχίσει στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Σενεγαλέζος είναι ένας καλός αμυντικός και ιδιαίτερα προσαρμοστικός, ενώ την προηγούμενη σεζόν έκανε μερικές σπουδαίες εμφανίσεις που ανέβασαν το στάτους του.

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Ο 27χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε τις τελευταίες τρεις σεζόν με τη Βιλερμπάν στη EuroLeague και προέρχεται από την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του.

Τη σεζόν 2025-26, ο Εντιαγέ είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 μπλοκ, καταγράφοντας 10,2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.