Ολυμπιακός, μεταγραφές: Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για τον Κρίστιαν Κάσερες [βίντεο] - iefimerida.gr

Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κρίστιαν Κάσερες από την Τουλούζ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να προσφέρουν κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Κοντά στο να πραγματοποιήσει ακόμη μία μεταγραφική κίνηση βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μετά την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ, οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν ακόμα ένα χαφ, ώστε να συνθέσει το βασικό «δίδυμο» με τον Ελβετό στην μεσαία γραμμή.

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Ο «εκλεκτός» έχει βρεθεί και ακούει στο όνομα Κρίστιαν Κάσερες. Ο 26χρονος μέσος έχει πάρει έγκριση από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η υπόθεση προχωράει άμεσα και - όπως όλα δείχνουν - βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Κοντά στην μεταγραφή του Κρίστιαν Κάσερες ο Ολυμπιακός

Ο Πουέρτα και ο Κάσερες αποτελούσαν τους δύο βασικούς «στόχους» του Ολυμπιακού για την προσθήκη ενός ακόμα χαφ. Από ότι φαίνεται, ο Βενεζουελάνος είναι εκείνος που «κερδίζει έδαφος», με τους Πειραιώτες να πλησιάζουν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρουν στην Τουλούζ το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Γάλλοι αναμένεται να αποδεχθούν την πρόταση, με τον Κάσερες να φτιάχνει... βαλίτσες.

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Από την δική του πλευρά, ο Βενεζουελάνος έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την ελληνικά ομάδα. Μάλιστα, είπε «όχι» σε πρόταση της Τουλούζ για ανανέωση του συμβολαίου του, η οποία θα του απέφερε πέντε εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα τριών ετών.