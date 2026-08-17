Ολυμπιακός, μεταγραφές: Μετά τον Κάσερες, μία... ανάσα και από το «κανόνι» της Τσίβας, Αρμάντο Γκονζάλες [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες έφτασε ο Ολυμπιακός, με τον Μεξικανό επιθετικό να προβάρει τα «ερυθρόλευκα».

Μετά την συνάντηση ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός κινείται σε πολλαπλά μεταγραφικά μέτωπα, προκειμένου να «κλείσει» με τον καλύτερο τρόπο το ρόστερ του. Ένα από αυτά είναι ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος βρίσκεται μία... ανάσα από τους Πειραιώτες.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα και, πλέον, απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μεξικανού επιθετικού.

Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας, Ο Ολυμπιακός θα καταβάλει στην Τσίβας 8.500.000 ευρώ για να φέρει στον Πειραιά τον Γκονζάλες, ενώ στη συμφωνία συμπεριλαμβάνονται επίσης μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 2.000.000 ευρώ. Παράλληλα, το μεξικανικό κλαμπ θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης στο 10%.

Τα χαρακτηριστικά και τα στατιστικά του Αρμάντο Γκονζάλες που παίρνει ο Ολυμπιακός

Ο Αρμάντο Γκονζάλες έχει εντυπωσιάσει με τα «νούμερά» του στο Μεξικό, με τον Μεντιλίμπαρ να προκρίνει την περίπτωσή του έναντι άλλων υποψηφίων μεταγραφικών στόχων για την θέση του σέντερ φορ.

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Ο Μεξικανός επιθετικός είναι σαφώς πιο ευέλικτος και ταχύς από τον Ελ Κααμπί, πιο συμμετοχικός στην επιθετική ανάπτυξη και εκτελεί κατά κανόνα με το αριστερό του πόδι.

Στην τελευταία «Κλαουσούρα» του Μεξικού, ο Γκονζάλες εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του, πετυχαίνοντας 12 γκολ σε 17 αγώνες, παίρνοντας τον τίτλο του MVP. Συνολικά, έχει σκοράρει 29 γκολ σε 69 αναμετρήσεις με την φανέλα της μεξικανικής ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα πραγματοποιήσει για πρώτη φορά το «άλμα» στην Ευρώπη.