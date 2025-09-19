Ολυμπιακός: Κοντά στην απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Μόντε Μόρις - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός κινείται γρήγορα για την ενίσχυση της περιφέρειάς του και η περίπτωση του Μόντε Μόρις έχει έρθει στο προσκήνιο για την ομάδα του Πειραιά.

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, με σημαντική εμπειρία στο NBA, έχει προταθεί στους "ερυθρόλευκους", χωρίς να έχει γίνει επίσημη κίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον δημοσιογράφο Ματέο Αντρεάνι, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση για διετές συμβόλαιο στον πρώην παίκτη των Ντένβερ Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς και Σανς.

Ο Μόρις, ο οποίος επιλέχθηκε με το νούμερο 51 στο NBA Draft του 2017, έχει αγωνιστεί συνολικά σε 420 αγώνες κανονικής περιόδου, έχοντας πλούσια εμπειρία από την πιο ανταγωνιστική μπασκετική λίγκα του κόσμου. Την περασμένη σεζόν, φόρεσε τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς, καταγράφοντας 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές.

Αν και η απόκτηση του Μόρις δεν συνδέεται άμεσα με τον Νικ Καλάθη, τον οποίο παρακολουθεί επίσης ο Ολυμπιακός για τη θέση του πλέι μέικερ, η προσθήκη του Αμερικανού γκαρντ αναμένεται να ενισχύσει την περιφέρεια και να προσφέρει περισσότερες λύσεις στον τομέα της δημιουργίας και του σκοραρίσματος.

Αν τελικά κλείσει η συμφωνία με τον Μόντε Μόρις, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει έναν έμπειρο και ικανό παίκτη, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, συμβάλλοντας στο στόχο των Πειραιωτών να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην Ελλάδα και να παλέψουν για το τέταρτο αστέρι της Ευρωλίγκας.