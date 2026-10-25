Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0: Πήρε φωτιά ο Ζότα Σίλβα και το Καραϊσκάκη απόλαυσε ξανά... πεντάρα και μπαλάρα! [βίντεο] - iefimerida.gr

Με χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα, ο Ολυμπιακός έκανε «πάρτι» απέναντι στην Καλαμάτα, πέτυχε πέντε γκολ και έφτασε τις επτά διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με σπασμένα τα φρένα! Οι «ερυθρόλευκοι» έστησαν ένα εντυπωσιακό «πάρτι» απέναντι στην Καλαμάτα, φιλοδωρώντας την με πέντε γκολ και πανηγυρίζοντας την έβδομη διαδοχική τους νίκη, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

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Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση για... κορνίζα, σημειώνοντας χατ-τρικ και βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στον θρίαμβο των Πειραιωτών. Ο Πορτογάλος επιθετικός ήταν ασταμάτητος, με τον Ολυμπιακό να μετατρέπει την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο και να συνεχίζει ακάθεκτος το νικηφόρο σερί του. Σκόρερ χρίστηκαν τόσο ο Μπέιλι που έκανε το ντεμπούτο του, όσο και ο Μάριους.

«Μονόλογος» του Ολυμπιακού απέναντι στην Καλαμάτα με... ήρωα Σίλβα

Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με την μπάλα στα πόδια και με διάθεση να βρει ένα γρήγορο γκολ απέναντι στην Καλαμάτα. Η πρώτη καλή στιγμή των «ερυθρόλευκων» συνέβη μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Ζότα Σίλβα βρήκε με σέντρα τον Ρόκα που σούταρε, με την μπάλα να περνάει άουτ.

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Μάλιστα, ο ίδιος απείλησε ξανά στο 8ο λεπτό, όταν κινήθηκε στα δεξιά της περιοχής του Βασίλιεβιτς και πλάσαρε με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ μετά από τάκλιν. Τέσσερα λεπτά μετά, ήταν η σειρά της Καλαμάτας να κάνει την πρώτη της τελική με τον Βάργκας να εκτελεί από διαγώνια θέση, με τον Ορτέγκα να μπλοκάρει.

Η πρώτη κλασσική ευκαιρία της ομάδας του Αλγκουαθίλ ανήκε στον Σίλβα, όταν ο Πέντερσεν τον βρήκε ωραία στην μεγάλη περιοχή, αλλά το πλασέ του κατέληξε για λίγο άουτ στο 16'. Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι στα πρώτα λεπτά και είχαν... κατασκηνώσει έξω από τα καρέ των φιλοξενούμενων, με πολύ παιχνίδι από τις πτέρυγες. Το μόνο που έλειπε ήταν το καλό τελείωμα για να έρθει ένα γκολ.

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Οι γηπεδούχοι δεν σταματούσαν να δημιουργούν ευκαιρίες με τον Πουέρτα να κάνει ένα ευθύβολο σουτ, αλλά τον Βασίλιεβιτς και πάλι να βρίσκεται στην σωστή θέση για να αποκρούσει, στο 33ο λεπτό. Η εικόνα του παιχνιδιού έδειχνε πως το γκολ δε θα αργήσει να έρθει. Και πράγματι. Μετά από γέμισμα του Ρόκα, ο Ζότα Σίλβα έπιασε καλά την κεφαλιά και έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 37ο λεπτό. Ο ίδιος, δύο λεπτά αργότερα με απίθανο σουτ εκτός περιοχής, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Βασίλιεβιτς και διαμόρφωσε το 2-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.



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Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» την Καλαμάτα και συνεχίζει το σερί νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη

Οι δύο ομάδες δεν... πρόλαβαν καλά καλά να βγουν από τα αποδυτήρια και ο Ολυμπιακός, με σκόρερ και πάλι τον Ζότα Σίλβα που πέτυχε χατ-τρικ έκανε το 3-0 στο 46ο λεπτό και ουσιαστικά... σφράγισε την νίκη απέναντι στην Καλαμάτα.

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Η Καλαμάτα λίγο έλειψε να δώσει την δική της απάντηση στο 63ο λεπτό με τον Βάργκας να σκοράρει με κεφαλιά, αλλά να έχει προηγηθεί οφσάιντ.

Παρά το γεγονός ότι ο Σμαϊλοβιτς κάνει στην κεφαλιά ο εκτεθειμένος παίκτης της Καλαμάτας που μαρκάρει ο αμυντικός του Ολυμπιακού έχει φυσικά συμμετοχή στη φάση καθώς κινείται προς την πορεία της μπάλας.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έμειναν στα... τρια και πέτυχαν και τέταρτο γκολ στο 74ο λεπτό. Αυτή τη φορά με τον Μάριους, ο οποίος σκόραρε με εξαιρετικό σουτ στην κίνηση έπειτα από γύρισμα του Πέντερσεν, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στο παιχνίδι. Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε και ο Μπέιλι που έκανε το ντεμπούτο του και σκόραρε με ιδανικό πλασέ στο 85ο λεπτό για το πέμπτο γκολ της ομάδας του Αλγκουαθίλ.

Το 5-0 ήταν και το τελικό σκορ, με τον Ολυμπιακό να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε μία πολύ πειστική και κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στην Καλαμάτα. Θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Ολυμπιακός έχει να βάλει πέντε γκολ σε παιχνίδι πάνω από ένα χρόνο και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο του 2025 (Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0 13/9), δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που ήδη κάνει στους Πειραιώτες ο Αλγκουαθίλ, με τους γηπεδούχους να μετράνε επτά σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη!

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Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Σίλβα, Σα, Ρόκα, Γκονσάλες

Η ενδεκάδα της Καλαμάτας

Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Χατζηθεοδωρίδης, Πινέιρο, Καρεάσο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Μορέιρα, Κουρμινόφσκι