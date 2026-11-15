Ολυμπιακός και Σπανούλης ζήσανε ξανά το Άμπου Ντάμπι και η Θεσσαλονίκη... δεν κρατιέται

Ο Άρης υπέταξε τον Ολυμπιακό και έστειλε ξανά το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, με τους Εβάν Φουρνιέ και Βασίλη Σπανούλη να ζουν ένα déjà vu.

Κοιτάζοντας τη δεύτερη περίοδο του σπουδαίου ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Basket League, μεταξύ Άρη και Ολυμπιακού, έβλεπες πως μία ομάδα παίζει με τα κόκκινα και άλλη στα… κόκκινα.

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Ήταν φανερό πως ο Άρης πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε, μέχρι που στην τρίτη περίοδο, έριξε τον Ολυμπιακό από τον γκρεμό και του θύμισε τι σημαίνει ήττα στην Ελλάδα που δεν προέρχεται από «πράσινα» χέρια.

Από τη μία, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη που ένιωθαν λες και έπαιζαν τελικό στα μέσα Νοεμβρίου. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που έχει τις απουσίες του και αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά έψαχνε τόσο τον Εβάν Φουρνιέ και σταμάτησε να θυμίζει τις αρχές που τον μετέτρεψαν σε πρωταθλητή Ευρώπης.

Σπανούλης, Φουρνιέ, Ολυμπιακός ήταν λες και ξαναέπαιξαν τον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι, μόνο που αυτήν τη φορά το «κιτρινόμαυρο» μπαγκράουντ στο… φλεγόμενο Παλέ, οδήγησε σε μία ξεγυρισμένη 100άρα. Ο πρώτος θα έχει να υπερηφανεύεται πως έτσι και αλλιώς, βγήκε νικητής στο φινάλε, είτε με την περιβολή του πρίγκιπα, είτε με αυτήν του... αυτοκράτορα.

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Ο Σπανούλης δε χρειάστηκε πολύ καιρό για να πείσει κάθε παίκτη του ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον οποιονδήποτε. Το πλάνο του με τις αλλαγές και το ανελέητο σημάδι στο pick n' roll με τον Ντόντα Χολ, έκανε τον Κεμ Μπιρτς να μοιάζει με τον προ δεκαετίας εαυτό του.

Όταν στη θέση του πόιντ γκαρντ έχεις έναν παίκτη με… γιουγκοσλαβικό DNA και πρόσωπο αγγελικό, τότε το παραπάνω μοιάζει με συνταγή επιτυχίας.

Ο Άρης έχει κάνει τρομερές επιλογές, χημεία και πίστη πως στην έδρα του μπορεί να πετύχει τα πάντα. Κάθε ομάδα έχει άλλωστε το DNA του προπονητή της. Ο Ολυμπιακός το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου έμοιαζε η ομάδα του Φουρνιέ και όχι του Μπαρτζώκα.

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Προφανώς και στον Ολυμπιακό δεν έρχεται η καταστροφή. Οι Πειραιώτες έχασαν τον παίκτη που βάσισαν πολλά με σοβαρό τραυματισμό, δεν μπορούν να δουν τον βασικό τους σέντερ να παίξει συνεχόμενα παιχνίδια και είναι… χτυπημένοι από τις απουσίες, ενώ μοιάζουν με νομάδες χωρίς την έδρα τους.

Το 8-3 στην EuroLeague είναι κάτι περισσότερο από σούπερ με βάση τις συνθήκες, αλλά το πρόβλημα είναι πλέον ποσοτικό. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται κάποιον που θα του δώσει μεγαλύτερη σταθερότητα στο «1» και έναν ακόμα -αν ο Ντόρσεϊ αποφασίσει να βάλει το «εγώ» του κάτω από την ομάδα- να πάρει λίγο από το βάρος που έχει στους ώμους του ο Φουρνιέ.

Διότι ο Γάλλος είναι αυτός που θα κρίνει και φέτος -χωρίς Μοντέρο- το ταβάνι του Ολυμπιακού, όπως έκανε την περσινή σεζόν, οδηγώντας τον στην κορυφή της Ευρώπης. Αν ο Φουρνιέ το τελευταίο δίμηνο φτάσει να παίζει με… αναθυμιάσεις, τότε αυτές οι μέρες του Νοεμβρίου θα αποδειχθούν οι πιο κρίσιμες της σεζόν, όχι λόγω μίας ήττας.

Καλώς ή κακώς, οι φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR, οφείλουν να συνηθίσουν πως στη Θεσσαλονίκη δε θα περνούν ζωή… χαλαρή.

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ΥΓ: Οι εξελίξεις με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία, που κακά τα ψέματα αποτελεί τον Νο1 στόχο του Ολυμπιακού, θα είναι άμεσες, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, είτε θετικά, είτε αρνητικά που φαντάζει πιθανότερο παρά την πολύ καλή πρόταση.