Ολυμπιακός: Ο Γιάρεμτσουκ αποχωρεί από τη Λιόν στο τέλος της σεζόν - iefimerida.gr

Ο λόγος που ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αναμένεται να αποχωρήσει σύντομα από τη Λιόν.

Ο έμπειρος στράικερ έφυγε από τον Ολυμπιακό για τη γαλλική ομάδα τον Ιανουάριο ως δανεικός με οψιόν αγοράς. Ωστόσο, οι «γκον» δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσουν, μιας και η οικονομική τους κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχουν χρήματα για... ξόδεμα. Γι' αυτό και θεωρούν υπερβολικά τα πέντε εκατομμύρια ευρώ που έχει ορίσει ο Ολυμπιακός.

Οι άνθρωποι της Λιόν, σύμφωνα πάντα με το «Footboom», έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι όσον αφορά την ποιότητα που έχει τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παρόλα αυτά θεωρούν ότι με τα πέντε εκατομμύρια ευρώ που ζητάνε οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να βρουν κάποιον άλλον παίκτη με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά σαν τα δικά του.

Ο Γιάρεμτσουκ αποχωρεί από τη Λιόν άμεσα λόγω οικονομικής... τρύπας

Παράλληλα, είναι γνωστό από την περασμένη σεζόν, ότι η γαλλική ομάδα αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι για να μην μπει σε νεότερες και πιο σοβαρές περιπέτειες θα πρέπει να βρει ως το καλοκαίρι τουλάχιστον 140 εκατομμύρια ευρώ, μιας και μόνο έτσι θα καταφέρει να κρατήσει τους ισολογισμούς της ισορροπημένους. Αν αυτό δεν συμβεί τότε είναι πολύ πιθανό να την τιμωρήσει αυστηρά τόσο η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, όσο και η UEFA.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ την περασμένη σεζόν μπορεί να είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά ακόμα και έτσι ο Ουκρανός φορ ήταν εκείνος που σημείωσε κάποια δύσκολα και σημαντικά τέρματα για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παρόλα αυτά ήταν σύμφωνες και οι δύο πλευρές ότι έπρεπε να προχωρήσει. Να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και η Λιόν ήταν αυτή που έδειξε ενδιαφέρον. Ο Ουκρανός φορ και εκεί δεν κατάφερε να δείξει το ταλέντο του, καθώς έχει αγωνιστεί ελάχιστα και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει σκοράρει δύο φορές και έχει μοιράσει μία ασίστ σε δέκα εμφανίσεις του με τους «γκον». Οπότε τον Ιούνιο θα επιστρέψει και πάλι στον Πειραιά.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό για τους Γάλλους ήταν και παραμένει άλλο. Όχι η παραμονή του στις τάξεις του συλλόγου. Αλλά πως θα καταφέρουν να σβήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρέη και πώς θα υπάρχει οικονομική εξυγίανση στις τάξεις της Λιόν, χωρίς να υπάρχουν περιττά έξοδα ή αγορές που δεν μπορούν να προσφέρουν πολλά στο οικονομικό κομμάτι.