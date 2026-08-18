Στα... άκρα Ολυμπιακός και Γουόκαπ: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις μετά τη μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του - iefimerida.gr

Τόμας Γουόκαπ και Ολυμπιακός έχουν έρθει πλέον σε πλήρη ρήξη και οι επόμενες κινήσεις ενδεχομένως να τους οδηγήσουν στα δικαστήρια.

Η κίνηση του 34χρονου γκαρντ των Πειραιωτών έφερε τα πράγματα στο μη περαιτέρω. Ο Γουόκαπ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας να μείνει ελεύθερος, κάτι που φυσικά δε συγκινεί τον Ολυμπιακό.

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Οι «ερυθρόλευκοι» πατούν πάνω στο υπογεγραμμένο συμβόλαιο του παίκτη ως το καλοκαίρι του 2027 και τονίζουν πως θα κινηθούν νομικά, σε περίπτωση που ο Γουόκαπ δεν παραστεί στην πρώτη συγκέντρωση της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός έχει προγραμματισμένες τις ιατρικές εξετάσεις των παικτών του στις 20 Αυγούστου και από τη στιγμή που ο Γουόκαπ δε βρίσκεται στις κλήσεις του Σπανούλη, επομένως δεν έχει υποχρεώσεις με εθνική ομάδα, οφείλει να βρεθεί εκεί.

Κάτι που όπως φαίνεται δεν πρόκειται να συμβεί, μετά και την καταγγελία που έκανε. «Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της» αναφέρει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

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Η επόμενη ημέρα στις σχέσεις Γουόκαπ και Ολυμπιακού

Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, οι δύο πλευρές φαίνεται πως οδεύουν με μαθηματική ακρίβεια στα δικαστήρια. Από τη στιγμή που ο Γουόκαπ έκανε τη συγκεκριμένη καταγγελία και ο Ολυμπιακός παραμένει ανένδοτος, η υπόθεση θα οδηγηθεί στο BAT (Basketball Arbitral Tribunal). Το ανεξάρτητο δικαστήριο της FIBA που εδρεύει στη Γενεύη, στην Ελβετία.

Εκεί όπου ο Γουόκαπ θα πρέπει, για να κερδίσει την υπόθεση, να παρουσιάσει πολύ συγκεκριμένους λόγους ώστε να μπορέσει να αποδεσμευτεί και να αποτελεί free agent στην αγορά.

Η ανακοίνωση της πλευράς του Ολυμπιακού, όμως, είναι ξεκάθαρη. «Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του».

Από τη στιγμή που στον Ολυμπιακό θεωρούν αναίτια την καταγγελία του, σε περίπτωση που εκείνος δεν παρουσιαστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, τότε οι Πειραιώτες θα κινηθούν δικαστικά για το παράπτωμά του.