O Μοντέρο δεν αντικαθίσταται, απλώς... γιατί είναι μοναδικός στο είδος του! - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός καλείται να ανασχεδιάσει το φετινό του αγωνιστικό πλάνο χωρίς τον ακρογωνιαίο λίθο του, Ζαν Μοντέρο, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί την πιο δύσκολη αντικατάσταση παίκτη στην καριέρα του!

«Κόουτς, είναι η δεύτερη φορά την τελευταία τριετία που εσείς, σε συνεργασία με τους προέδρους του Ολυμπιακού, πιάνετε πρακτικά... στον ύπνο την υπόλοιπη Euroleague και αποκτάτε από την άνοιξη ένα από τα κορυφαία γκαρντ της διοργάνωσης. Πριν από δύο χρόνια συνέβη με τον Κίναν Έβανς, φέτος το πράξατε με τον Ζαν Μοντέρο»...

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχουμε μόλις ξεκινήσει να θέτουμε το ερώτημά μας στον Γιώργο Μπαρτζώκα στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε τη νικηφόρα αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και με την ολοκλήρωση των παραπάνω φράσεων, ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης αντιδρά με ένα αυθόρμητο χαμόγελο που κατέγραφε τα συναισθήματα που συνόδευσαν την είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Ζαν Μοντέρο σε ολόκληρο τον «ερυθρόλευκο» οργανισμό.

Αν και οι λέξεις «κατάρες» ή «βουντού» είναι πολυφορεμένες στην αθλητική μας αργκό, ειλικρινά η κακοδαιμονία των Πειραιωτών ιδιαίτερα στη θέση του point guard δεν πρέπει να έχει προηγούμενο στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το χαμόγελο αμηχανίας του Γιώργου Μπαρτζώκα, λοιπόν, φωτογράφιζε με ακρίβεια την ψυχολογική κατάσταση του ιδίου, των αδελφών Αγγελόπουλων, του Χρήστου Μπαφέ και όλων των μελών της οικογένειας του Ολυμπιακού. Σαν να έλεγε «πείτε μου ποιος έχει μια... κούκλα μας και την καρφιτσώνει»!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός και η διαφορά με τους τραυματισμούς Έβανς - Μοντέρο

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ολοκληρώνουμε την ερώτησή μας προς τον «Coach B»: «Υπάρχουν απλά δύο πολύ σημαντικές παράμετροι που διαφοροποιούν τους δύο τραυματισμούς. Πρώτον αυτόν του Έβανς τον μάθατε πριν καν ξεκινήσει η σεζόν και είχατε πέντε μήνες μπροστά σας για να προχωρήσετε στην αντικατάστασή του. Με τον Μοντέρο, δεν ισχύει το ίδιο και καλείστε να βρείτε λύση μεσούσης της σεζόν. Δεύτερον, είναι προφανές ότι δεύτερος Μοντέρο δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια στην αγορά. Είναι αυτή η πιο δύσκολη διαχείριση αντικατάσταση αθλητή που θα κληθείς να φέρεις εις πέρας στην καριέρα σου;»

Μετά από δευτερόλεπτα σκέψης η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν η αυτονόητη: «Ναι, είναι»...

Και κάπως έτσι ξεκίνησε πρακτικά μια πολύ δύσκολη μέρα για τον Ολυμπιακό, χωρίς τον 23χρονο Δομινικανό που τον καθιστούσε ξανά νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. Άπαντες, πλέον, αναρωτιούνται πώς θα πορευτούν οι «ερυθρόλευκοι» για το επόμενο εξάμηνο.

Αρχικά καλούνται να δώσουν μια εξαιρετικά σημαντική απάντηση σε ένα κομβικό ερώτημα: Υπολογίζουν τον Μοντέρο για την τελική ευθεία της χρονιάς; Θεωρούν ότι θα είναι σε θέση ο άτυχος γκαρντ να βρίσκεται στην αγωνιστική κατάσταση που θα απαιτούν τα playoffs και τo Final Four της Euroleague (αλλά και εν συνεχεία οι ημιτελικοί και οι τελικοί της Basket League) ή πιστεύουν ότι ο Μοντέρο δεν πρέπει να πιεστεί καθόλου και να υπολογίζεται ξανά από την έναρξη της επόμενης χρονιάς; Γίνεται φυσικά αντιληπτό, ότι η συγκεκριμένη απάντηση είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί από τώρα, δεδομένου ότι ουδείς γνωρίζει πως θα αντιδράσει ο οργανισμός του παίκτη την περίοδο αποκατάστασης της υγείας του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντί-Μοντέρο και η δύσκολη εξίσωση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Δεδομένα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει άλλον Μοντέρο στην αγορά! Πιθανότατα δεν θα το έπραττε ακόμη κι αν είχαμε τέλη Ιουνίου και όχι τέλη Οκτωβρίου, πολύ απλά γιατί ο Δομινικανός είναι... one of a kind! Μοναδικός στο είδος του! Ένα απίθανο μπασκετικό υβρίδιο που στα 23 του χρόνια έμοιαζε με... πολυτέλεια ακόμη και το πολύ υψηλό επίπεδο της Euroleague.

Ήδη από το βράδυ της Παρασκευής κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ουκ ολίγα ονόματα πιθανών αντικαταστατών: Από τον συμπατριώτη του Τζόουνς Γκαρσία (διαχρονική... καψούρα του Γιώργου Μπαρτζώκα), μέχρι τον «καυτό» Μαλακάι Φλιν (που είδαμε πρόσφατα να δίνει σόου με τη φανέλα της Μπαχτσεσεχίρ κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Eurocup), τον Κίλιαν Χέιζ, τον Ντέβον Χολ. Εξαιρετικοί παίκτες όλοι τους, αλλά κανείς δεν είναι... Μοντέρο!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα κληθεί εν μέσω επίσημων αγώνων να εντάξει έναν εξαιρετικά κομβικό παίκτη στη λειτουργία της ομάδας, αναπροσαρμόζοντας το πλάνο που είχε στο μυαλό του με τον Δομινικανό στη σύνθεσή του.

Πάλι καλά, δηλαδή, που οι αδελφοί Αγγελόπουλοι προχώρησαν πριν λίγους μήνες σε διπλό «χτύπημα μεγατόνων» στην περιφέρεια, αποκτώντας δύο από τους πέντε κορυφαίους point guards της Euroleague την τελευταία τριετία. Γιατί μπορεί η μεταγραφή του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ να βρέθηκε στη... σκιά της «βόμβας» Μοντέρο, πλην όμως άπαντες αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να βρει βασικό «άσο» στην αγορά! Αυτόν τον έχει! Καλείται όμως να καταλήξει σε μια επιλογή όσο το δυνατόν πλησιέστερη στον αρχικό σχεδιασμό της σεζόν. Η αποστολή δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολη!