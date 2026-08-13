Ολυμπιακός: «Εξετάζει Μαρθελίνο και Σαράμπια αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ», γράφει η Marca - iefimerida.gr

Ο... παλιόφιλος Μαρθελίνο και ο «φρέσκος» Έντερ Σαράμπια είναι στα ραντάρ του Ολυμπιακού σε περίπτωση αποχώρησης Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με τη Marca.

Πιο πιθανή από ποτέ μοιάζει η αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν. Με τη φυγή του Βάσκου θρύλου να είναι σε κάθε περίπτωση ένα υπαρκτό ενδεχόμενο, είναι λογικό οι Πειραιώτες να ρίχνουν ματιές στην αγορά για ανατικαταστάτη. Στην... αγαπημένη τους αγορά της Ιβηρικής!

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Η Marca, μάλιστα, έκανε αναφορά σε δύο ονόματα από την Ισπανία. Δύο ονόματα ελεύθερων προπονητών, που θα μπορούσαν να απασχολήσουν αν και διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς την εμπειρία:

Marca: Ο Ολυμπιακός τσεκάρει Μαρθελίνο και Σαράμπια

Λόγος έγινε για έναν... φίλο από τα παλιά. Τον Μαρθελίνο, ο οποίος αποχώρησε από τη Βιγιαρεάλ, κλείνοντας έναν σπουδαίο κύκλο. Ο 60χρονος Ισπανός είναι ιδιαίτερα έμπειρος από τους ευρωπαϊκούς πάγκους και στο παρελθόν έχει απασχολήσει αρκετές φορές τον Ολυμπιακό. Το... timing μοιάζει καλό για να μπει ξανά στα ερυθρόλευκα ρεπορτάζ.

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Το άλλο όνομα είναι εκείνο του Έντερ Σαράμπια. Του 45χρονου Βάσκου τεχνικού, ο οποίος έχει κάνει μόνο μία δουλειά πρώτου προπονητή σε υψηλό επίπεδο. Συγκεκριμένα, εργάστηκε στην Έλτσε από τον Ιούλη του 2024 ως το τέλος της περασμένης σεζόν.

Μεταξύ τους, Μαρθελίνο και Σαράμπια έχουν μεγάλες διαφορές. Τόσο στο βιογραφικό, όσο -σημαντικότερα- και στον τρόπο παιχνιδιού, καθώς ο πρώτος είναι τεχνικός ελέγχου και ο δεύτερος χαρακτηρίζεται «επιθετικός».