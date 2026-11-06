Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 57-62: Η ψυχή δεν έφτανε για να σβήσει το χειρότερο ημίχρονό του [βίντεο] - iefimerida.gr

Αγνώριστος για ένα ημίχρονο ο Ολυμπιακός, πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει από το -22 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (57-62) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.



Με παραγωγικότητα 22 πόντων στο πρώτο μέρος και όντας αγνώριστος για 25 λεπτά, ο Ολυμπιακός δεν παραδόθηκε εύκολα. Πάλεψε για μια μεγάλη ανατροπή από το -22 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά γνώρισε δεύτερη ήττα στη Sunel Arena και τρίτη συνολικά στην EuroLeague με 57-62 από τους Σέρβους.

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Έχοντας εκκινήσει με 1/20 τρίποντα και με την επίθεση να μη βρίσκει λύσεις πλην Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να μπει στο ματς μόλις πήρε… φωτιά ο Φουρνιέ και έσφιξε η άμυνά του, επιστρέφοντας μέχρι το -2, αλλά οι Σέρβοι είχαν την τελευταία λέξη του ματς.

Ντεμπούτο για Κόντσαρ που ήταν καλός αμυντικά αλλά δε βρήκε στόχο στα τέσσερα τρίποντα που επιχείρησε. Στους 27 τελείωσε το ματς ο Βεζένκοφ, 12 προσέθεσε ο Φουρνιέ, με τον Ολυμπιακό να έχει 5/36 τρίποντα.

Κορυφαίος για τον Αστέρα ο Νουόρα των 18 πόντων με 13 ριμπάουντ.

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Αγνώριστος για ένα ημίχρονο ο Ολυμπιακός

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε από νωρίς με το… μαχαίρι στα δόντια. Οι Πειραιώτες πήραν σκορ μονάχα από τον Βεζένκοφ, που σκόραρε 7 σερί σε 2,5 λεπτά, αλλά δε σκόραραν ξανά και με τον Νουόρα μπροστάρη, οι Σέρβοι έχτισαν νωρίς διψήφια διαφορά (7-19, 8').

Ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε τα επιθετικά ριμπάουντ που μάζευε, μένοντας μόλις στους 11 πόντους μετά από 10 λεπτά (11-19, 10'). Το καλό για τον Ολυμπιακό ήταν πως παρά την κακή επιθετική του βραδιά, κατάφερε να ισορροπήσει μέσω της άμυνάς του με την είσοδο των Κόντσαρ και Παπανικολάου.

Τους Σέρβους, όμως, ξεκόλλησε ο Νταβίντοβατς επιθετικά και η διαφορά παρότι έπεσε στο 20-24, ο Τζόουνς την ξαναέφερε σε διψήφια επίπεδα και ο Ερυθρός έτρεξε ένα επιμέρους 2-16 για το 22-40 (19').

Το μοτίβο δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός δεν είχε άλλη επιλογή επιθετικά από τον Βεζένκοφ και δεν έβρισκε με τίποτα σκορ, με τον Τζόουνς να διαμορφώνει το 24-46 (25'). Οι γηπεδούχοι βρήκαν μόλις το δεύτερο τρίποντό τους μετά από 21 προσπάθειες με τον Φουρνιέ στο 26ο λεπτό, ενώ ταυτόχρονα είχαν και 4/11 βολές.

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Όταν ξύπνησε ήταν αργά

Ένα σουτ που τους αφύπνισε για να τρέξουν το δικό τους σερί, με την άμυνα να δένει και τον Γάλλο να… χτυπάει ξανά για το 37-48 (27'), βάζοντας και την εξέδρα στην εξίσωση. Ένα τρίποντο του Ντόμπριτς έκοψε τα φτερά των γηπεδούχων, που είχαν καλύψει όμως το μεγαλύτερο χάντικαπ, κλείνοντας στο -10 (41-51, 30') το τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Φουρνιέ συνέχισε να είναι ο μπροστάρης, αλλά ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να μειώσει κάτω από τους 8 πόντους, σε μία κακή επιθετική του βραδιά. Ο Μπαρτζώκας έψαχνε απεγνωσμένα το σχήμα που θα του έδινε λύσεις επιθετικά, αλλά ο Αστέρας άντεξε ως το 35' (45-55).

Πέντε σερί του Βεζένκοφ έκοψαν τη διαφορά στη μέση (50-55) και λίγο αργότερα με νέο τρίποντο μείωσε σε 53-57 (37'). Ο Φουρνιέ έφερε τον Ολυμπιακό ακόμα πιο κοντά με ένα σόλο (55-57) 1'39'' πριν το φινάλε, αλλά ο Κολόκο απάντησε, δίνοντας αέρα τεσσάρων στους Σέρβους στο τελευταίο λεπτό.

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Για να έρθει η χαριστική βολή από το τρίποντο του Κρις Τζόουνς στα 40.3''.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62.