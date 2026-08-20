Ολυμπιακός: Σήμερα οι εργομετρικές εξετάσεις των «ερυθρόλευκων» -Σε αναμονή για τον Τόμας Γουόκαπ - iefimerida.gr

Ημέρα εκκίνησης της προετοιμασίας είναι η Πέμπτη (20/8) για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να αναμένουν κανονικά τον Τόμας Γουόκαπ.

Αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν μετράει ο Ολυμπιακός. Την Πέμπτη (20/8) είναι προγραμματισμένες οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις των «ερυθρόλευκων», στις οποίες οι άνθρωποι του συλλόγου περιμένουν κανονικά τον Τόμας Γουόκαπ.

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Μετά την έγγραφη μονομερή καταγγελία του 33χρονου γκαρντ, οι Πειραιώτες ενημέρωσαν ότι περιμένουν κανονικά τον παίκτη στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, χαρακτηρίζοντας αναίτια την κίνησή του, αφού δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Στην... αναμονή για Γουόκαπ ο Ολυμπιακός

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν 2026/27 ξεκινάει με κάθε επισημότητα για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν προγραμματισμένες για την Πέμπτη (20/8) τις εργομετρικές εξετάσεις.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης περιμένουν όσους δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδας να δώσουν κανονικά το «παρών», ενώ ερώτημα αποτελεί η παρουσία ή μη του Τόμας Γουόκαπ.

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Οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν οδηγηθεί στα άκρα μετά την καταγγελία του 33χρονου για το συμβόλαιό του, με τους Πειραιώτες να ενημερώνουν πως τον περιμένουν κανονικά στις εργομετρικές εξετάσεις.

Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Εμπάι Εντιάι, Zαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοβ έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες και δεν θα παραστούν στην πρώτη συγκέντρωση.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην αρχή της σεζόν