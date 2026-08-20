 Ολυμπιακός, μεταγραφές: Επίσημη η απόκτηση του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός, μεταγραφές: Επίσημη η απόκτηση του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα

Ο Νίκος Πλώτας στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του από τον Ολυμπιακό
Ο Νίκος Πλώτας στο πλαίσιο της ανακοίνωσής του από τον Ολυμπιακό / Screenshot: olympiakosbc
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Επίσημη η μεταγραφή του Νίκου Πλώτα στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του νεαρού Έλληνα γκαρντ το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8).

Ενισχύει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός. Με την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ να βρίσκεται στον... αέρα, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στη μεταγραφή του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα.

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Ο 22χρονος Έλληνας γκαρντ έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές (3+1+1) συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα κυμανθούν συνολικά στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πειραιώτες θα καταβάλουν και buy-out στους Πατρινούς, με το ποσό να μην έχει γνωστοποιηθεί.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του Νίκου Πλώτα

«"Έπιασε" Λιμάνι ο Πλώτας
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.

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Το who is who

Γεννήθηκε: 12/06/2004
Υπηκοότητα: Ελλάδα
Ύψος: 1.95μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan GBL (2025-26)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Τη σεζόν 2025-26 σε σύνολο 23 αγώνων στην Stoiximan GBL είχε μέσο όρο 18.1 λεπτά, 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα».

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