Ολυμπιακός, μεταγραφές: Επίσημη η απόκτηση του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα - iefimerida.gr

Επίσημη η μεταγραφή του Νίκου Πλώτα στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του νεαρού Έλληνα γκαρντ το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8).
Ενισχύει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός. Με την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ να βρίσκεται στον... αέρα, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στη μεταγραφή του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα.
Ο 22χρονος Έλληνας γκαρντ έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές (3+1+1) συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα κυμανθούν συνολικά στο ένα εκατομμύριο ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πειραιώτες θα καταβάλουν και buy-out στους Πατρινούς, με το ποσό να μην έχει γνωστοποιηθεί.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του Νίκου Πλώτα
«"Έπιασε" Λιμάνι ο Πλώτας
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.
Το who is who
Γεννήθηκε: 12/06/2004
Υπηκοότητα: Ελλάδα
Ύψος: 1.95μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22.
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