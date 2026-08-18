Στη Σπόρτινγκ Κάνσας και επίσημα ο Αντρέ Λουίς -Το «χρυσό» deal για τον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Αντρέ Λουίς, με την Σπόρτινγκ Κάνσας να ανακοινώνει την μεταγραφή του Βραζιλιάνου εξτρέμ με ποσό-ρεκόρ την Τρίτη (18/8).

Αλλάζει... ήπειρο ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS. Την Τρίτη (18/8), η Σπόρτινγκ Κάνσας ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, ολοκληρώνοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της.

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Οι «ερυθρόλευκοι» θα καρπωθούν παραπάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση αυτή, ενώ έχουν διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης. Με την φανέλα του Ολυμπιακού, ο Αντρέ Λουίς πραγματοποίησε δέκα συμμετοχές, δίχως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η ανακοίνωση της Σπόρτινγκ Κάνσας για την μεταγραφή του Αντρέ Λουίς

«Η Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Αντρέ Λουίζ από τον Ολυμπιακό, πραγματοποιώντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Βραζιλιάνος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, μέχρι τη σεζόν 2030-31, και θα έχει καθεστώς Designated Player στο MLS. Για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του απομένουν η έκδοση της βίζας P1 και η παραλαβή του International Transfer Certificate.

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«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Αντρέ στη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι. Είναι ένας δυναμικός ποδοσφαιριστής, με ταχύτητα, κάθετο παιχνίδι και τεχνική ποιότητα, ο οποίος προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν σε Πορτογαλία και Ελλάδα», ανέφερε ο πρόεδρος ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων και γενικός διευθυντής της ομάδας, Ντέιβιντ Λι.

Ο Αντρέ Λουίζ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Αμέρικα του Ρίο ντε Τζανέιρο, προτού μετακομίσει το 2020 στις ακαδημίες της Φλαμένγκο. Σε επίπεδο Κ20 κατέγραψε οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 17 συμμετοχές, κερδίζοντας την ευκαιρία να κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Δεκέμβριο του 2021.

Συνολικά πραγματοποίησε εννέα εμφανίσεις με τη Φλαμένγκο, ενώ το 2023 μετακόμισε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Εστρέλα ντα Αμαδόρα. Στην πρώτη του σεζόν σημείωσε τέσσερα γκολ, με τις εμφανίσεις του να οδηγούν στην απόκτησή του με κανονική μεταγραφή.

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Τον Ιανουάριο του 2025 πήρε μεταγραφή στη Ρίο Άβε, με την οποία πραγματοποίησε το μεγάλο του αγωνιστικό άλμα. Στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26 πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε έξι ασίστ σε μόλις 19 συμμετοχές, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Οι εμφανίσεις του οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην απόκτησή του τον Ιανουάριο του 2026. Μάλιστα, στο ντεμπούτο του απέναντι στην ΑΕΚ την 1η Φεβρουαρίου κέρδισε πέναλτι στο 106ο λεπτό, από το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο τελικό 1-1.

Πλέον, ο 24χρονος Βραζιλιάνος αφήνει την Ελλάδα και συνεχίζει την καριέρα του στο MLS και τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι, η οποία επένδυσε ποσό-ρεκόρ για να τον εντάξει στο δυναμικό της».