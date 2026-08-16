Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ενδιαφέρθηκε για τον Γκερεναμπαρένα σύμφωνα με την «AS» - Γιατί αποσύρθηκε από την υπόθεση - iefimerida.gr

Η «AS» αποκάλυψε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μπενιάτ Γκερεναμπαρένα της Αθλέτικ Μπιλμπάο και εξηγεί γιατί οι Πειραιώτες αποσύρθηκαν.

Ο Ολυμπιακός εξέτασε την περίπτωση του Μπενιάτ Γκερεναμπαρένα, ο οποίος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «AS».

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Όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο, οι εμφανίσεις του 23χρονου μέσου προκάλεσαν το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που ασχολήθηκαν με την περίπτωσή του.

Το ενδιαφέρον για τον Γκερεναμπαρένα

Πέρα από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα πάντα με την «AS», για τον ποδοσφαιριστή κινήθηκαν ή έδειξαν ενδιαφέρον η Ράσινγκ Σανταντέρ, η Καστεγιόν και η Αλμερία. Παράλληλα, το όνομά του βρέθηκε στα «ραντάρ» ομάδων από την Ιταλία και το Βέλγιο, συλλόγων της αγγλικής Championship και του MLS, αλλά και της Ρέιντζερς.

Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Ο Έντιν Τέρζιτς έχει μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την παρουσία του νεαρού χαφ και τον υπολογίζει κανονικά στα πλάνα του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ομάδες που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, να κάνουν πίσω και να απομακρυνθούν από την υπόθεση.

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Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε η εικόνα του Γκερεναμπαρένα στα φιλικά της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο 23χρονος πραγματοποίησε πολύ καλή προετοιμασία, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα απέναντι στην Αταλάντα στο Μπέργκαμο, όπου αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.

Οι εμφανίσεις του έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση του στην ομάδα και, σύμφωνα με το ισπανικό ρεπορτάζ, ο Τέρζιτς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να του δώσει βασικό ρόλο στη μεσαία γραμμή τη νέα σεζόν.